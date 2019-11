Séisme : une première commission de classement en catastrophe naturelle mercredi

Viviers, France

Il n'y a pas que le Teil qui a souffert du tremblement de terre de ce lundi. Plusieurs villes et villages aux alentours sont très endommagés.

Six maisons menacent de s'effondrer à Viviers

Guy tient le gîte du mas d'Andenas à Viviers, un domaine du XIVème siècle. Les pompiers l'ont entouré d'une rubalise avec interdiction de pénétrer à l'intérieur. Guy, le propriétaire n'a pas voulu quitter les lieux. Il habite depuis lundi soir une caravane.

L'intérieur d'une des pièces du mas © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

A Viviers, plus d'une centaine de maisons ont été endommagées à des degrés divers par le tremblement de terre. Deux se sont effondrées et six menacent de s'effondrer. Par ailleurs cinquante logements HLM ont été touchés. On peut toujours y habiter, mais il faudra faire des réparations importantes.

Le centre-ville n'a pas été touché. Des experts ont notamment ausculté la cathédrale qui n'a pas été affectée.

Le village de Saint-Thomé a bouclé son dossier de catastrophe naturelle

Le maire a terminé son dossier envoyé à la préfecture de l'Ardèche. Il pourrait être examiné dès mercredi par la commission de classement qui se réunira en urgence. Plus de 120 maisons ont été touchées dans ce village de 450 habitants. Le choc a été particulièrement violent dans le vieux village perché sur son rocher. Une chapelle du XII/XIIIème siècle est très abîmée.