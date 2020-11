Séismes au nord de Strasbourg : "Il faut prendre ça très au sérieux"

Depuis deux semaines, le nord de Strasbourg est secoué par des séismes à répétition, plus d'une dizaine de magnitude variable, jusqu'à 2,4 sur l'échelle de Richter. Sur la commune de La Wantzenau, les habitants et la maire s'inquiètent des conséquences possibles sur les habitations.

"C'est comme une explosion dans le sol"

C'est l'une des premières secousses qui a le plus marqué Régis Anthouard, propriétaire de l'hôtel Du Moulin à La Wantzenau : "C'était en pleine nuit, j'avais l'impression que quelqu'un défonçait une porte de la maison. Je pensais franchement à un cambriolage. C'est comme une explosion dans le sol." Il est maintenant moins surpris : "C'est terrible à dire mais oui, on est presque habitués maintenant."

Une région déjà sismique

"Les gens se posent beaucoup de questions, il y a de l'inquiétude. Je pense qu'il faut prendre très au sérieux ce type de phénomène étant donné qu'on est sur une faille sismique." Dans sa pharmacie de La Wantzenau Daniel Messler en entend parler tous les jours, de ces séismes.

La commune est déjà classée en zone de sismicité de niveau 3 et c'est justement ce qui préoccupe la maire de la Wantenau, Michèle Kannengieser, plus encore que la magnitude des séismes : "Ce qui est inquiétant c'est une récurrence sur du bâti qui n'est pas forcément adapté, et qui n'a pas forcément la protection au séisme. On ne voudrait pas créer de sur-sinistre sur une zone qui peut déjà être sujette à des tremblements."

Certains habitants ont ressenti très fortemebnt les secousses. © Radio France - Marie Maheux

Plus de transparence sur les activités du site de Fonroche

"En tant qu'élus on accepte pas d'un industriel qu'il ne maîtrise pas son processus, ses modélisations. Ce que nous demandons c'est une information préalable aux activités du site, ça c'est ce qui a vraiment manqué", poursuit la maire de La Wantzenau.

Michèle Kannengieser et plusieurs autres maires de la région, dont Reichstett et Vendenheim demandent plus de transparence en amont sur les tests réalisés à Fonroche et attendent aujourd'hui les conclusions des experts sur ces séismes à répétition.