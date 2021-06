Séismes au nord de Strasbourg : pourquoi la terre a tremblé une nouvelle fois et si fort

La secousse a réveillé bon nombre d'alsaciens ce samedi 26 juin, à 5 heures du matin : un séisme de magnitude de 3,9 sur l'échelle de Richter selon le Réseau National de surveillance sismique (Rénass), suivi d'un deuxième cinq minutes plus tard de magnitude 2,3. L'épicentre est le même que lors des derniers tremblements de terre en Alsace : le site de géothermie profonde Fonroche de Reichstett-Vendenheim.

Pourquoi la terre continue de trembler

Le site de géothermie profonde Fonroche a été définitivement mis à l'arrêt le 7 décembre dernier après un important séisme de magnitude 3,5. Depuis, la pression de l'eau dans les puits a été progressivement arrêtée, pour revenir le 26 avril dernier à des niveaux de "pression naturelle" selon un communiqué de l'entreprise, de l'ordre de 13,1 bar.

"Il y a un décalage entre le retour à la pression normale du réservoire et les contraintes dans les failles" explique ce midi Jean-Philippe Soulé, directeur général de Fonroche Géothermie sur France Bleu Alsace, "Petit à petit la roche se remet en place mais sa remise en place est plus lente que le retour à la normale de la pression."

L'entreprise prognostique l'arrêt des secousses d'ici fin 2021. En décembre dernier, Fonroche évoquait d'autres évènements sismiques possibles "dans le court terme jusqu'à la stabilisation."

La magnitude la plus forte enregistrée depuis 2019

Ce séisme de magnitude 3,9 est le plus important enregistré depuis le début des secousses liées à l'activité de géothermie profonde en décembre 2019. Selon Jean-Philippe Soulé, la magnitude enregistrée sur site est plutôt de "3,7" avec une différence entre la forte magnitude et la vitesse de vibration au sol.

"Cette vitesse de vibration au sol, qui traduit le ressenti humain et le seuil de dégât est inférieure à cette du séisme de décembre (de 3,5, ndlr). Nous travaillons les données pour comprendre cette décorrélation" explique Jean-Philippe Soulé. De fait, les dégâts sur le bâtit aux alentours de l'épicentre pourraient être moins important qu'en décembre dernier.

Pour autant, la maire de La Wantzenau, commune située juste à côté du site, ne décolère pas : "On est dans un modèle qui n'est pas du tout maitrisé" lance Michèle Kannengieser, "un modèle qui porte des préjudices très graves et dont on ne connait pas la fin. On est dans une incompréhension et une crainte permanente."

D'autres solutions pour faire cesser les secousses

La maire de La Wantzenau évoque le "colmatage des puits" comme solution possible à ces séismes à répétition. "Mais il faut être prudents, il faut peut-être passer par une opération de purge du dispositif pour éviter les secousses de cet ordre là."