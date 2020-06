Séismes en Béarn : c'est "une activité habituelle" sur le bassin de Lacq

16 séismes ont été enregistrés autour du bassin de Lacq, dans la nuit de mercredi à jeudi, la semaine dernière, ce que les spécialistes appellent une petite "crise sismique" avec des magnitudes variant de 1 à 3,1, dont la plus forte a été ressentie, par de nombreux habitants. La terre a de nouveau tremblé dans le même secteur dans la nuit de dimanche à lundi, 4 secousses, de faibles intensités.

C'est une activité sismique connue, avec l'activité industrielle sur le bassin de Lacq. Des études menées depuis des années ont déjà mis en lumière ce risque de tremblement de terre, après l'extraction du gaz. "Ce n'est pas propre à Lacq, précise Guy Sénéchal, géophysicien, spécialiste de ces questions de sismologie à l’université de Pau. On observe ce genre de phénomènes à travers le monde, dans tous les gisements à partir d'une certaine taille."

Ce qui est moins courant, c'est d'avoir autant de petits séismes en quelques heures...

"C'est vraiment ce que l'on appelle une petite crise, mais qui ne prête pas à conséquences à priori, et ne permet pas d'anticiper sur la suite. On peut très bien ne rien avoir d'autre dans les jours et les semaines à venir. On peut tout aussi bien continuer à enregistrer une activité sismique non négligeable." indique Guy Sénéchal.