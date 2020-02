Sélestat : ils financent l'achat de panneaux photovoltaïques pour favoriser les énergies vertes

Sélestat, France

Quand des citoyens s'engagent pour la transition énergétique. Une réunion d'information sur la centrale villageoise du centre Alsace a lieu ce jeudi 6 février à 19 heures, à la salle du conseil de Muttersholtz. Vous pourrez tout savoir, si vous souhaitez participer au financement de panneaux solaires.

Cette structure a été lancée en juillet dernier, elle permet aux habitants du secteur de la communauté de communes de Sélestat, de financer l'achat des panneaux photovoltaïques. Cela permet de soutenir par la même occasion les énergies vertes.

Une manière citoyenne de financer les énergies nouvelles

L'électricité produite est revendue à EDF pendant 20 ans et les bénéfices sont reversés aux souscripteurs. La souscription est de 50 euros minimum et vous rapporte plus que le livret A. Les particuliers peuvent aussi louer leur toit, mais il faut s'engager sur une période de 20 ans et avoir un minimum de 60 mètres carrés.

La souscription est ouverte aux particuliers, mais aussi aux entreprises et les collectivités locales qui pourront mettre aussi de l'argent sur la table.

Plus d'une quarantaine de contributeurs dans le centre Alsace

Pour l'instant, une quarantaine de contributeurs ont permis de rassembler plus de 40.000 euros. Cela permettra cette année, d'installer des panneaux solaires sur trois installations : à Muttersholtz, Sélestat et Boesenbiesen.

Les panneaux photovoltaïques sont produits localement chez Voltech'Solar dans la vallée de la Bruche.

Des panneaux ont été installés dans la vallée de Weiss © Radio France - Guillaume Chhum

L'enthousiasme est très fort dans le centre Alsace. Nous avons eu de nombreuses souscriptions. Des proches financent pour leurs enfants, pour les générations futures," Fabien Jungmann le vice-président de l'association des centrales villageoises dans le centre Alsace

Plusieurs centrales villageoises existent en France, notamment en Rhône-Alpes mais aussi dans le reste de l'Alsace, dans la vallée de Weiss dans le Haut-Rhin et dans le secteur de Saverne.