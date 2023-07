Sélestat : les riverains excédés face à deux décharges sauvages à ciel ouvert

L 'incendie de pneus et de végétation qui a eu lieu à Colmar mi-juin avait stoppé le trafic ferroviaire, aérien et donné lieux à de nombreuses évacuation. Après cet évènement et face à la sécheresse estivale qui risque d'augmenter le risque d'incendie, des habitants de Sélestat se sont plaints à leur tour, de manière anonyme, de l'existence de deux décharges sauvages à ciel ouvert auprès de l'association écologiste Robin des Bois qui a ensuite rédigé un courrier aux autorités, pour demander au maire d'agir. Marcel Bauer, le maire de Sélestat, dit avoir tout essayé.

"Quelques jours après notre communiqué sur l'incendie de Colmar, on a reçu par courrier postal une sollicitation anonyme avec des photos, des localisations très précises de personnes riveraines de ces deux décharges à Sélestat et subissent depuis quelques années, ces dépôts, les odeurs, les feux sauvages récurrents, le jour et la nuit", raconte Lise Contant, en charge du dossier au sein de l'association Robin des Bois.

Même visibles sur images satellites, à l'endroit des deux décharges, on aperçoit des déchets de pneus, des véhicules hors d'usage (VHU), de la ferraille, résidus de feux de déchets, lancés "éventuellement pour récupérer les métaux", selon l'hypothèse de Lise Contant. La première parcelle se situe au niveau du lieu dit "Im Paradies", l'autre au lieu dit "Atzelberg" et chacune pose de nombreux problèmes, selon l'association, que ce soit pour les particuliers ou pour l'environnement.

Dans la décharge sauvage il y a des pneus, des véhicules hors d'usage (VHU), des cables, des barils et objets divers. © Radio France - Paola Guzzo

Une pollution des sols, des sous-sols et de l'air

D'abord, le dépôt est illégal : "c'est fait sur le sol nu alors qu'il devrait y avoir une dalle imperméabilisée, comme dans les casses automobiles qui traitent les véhicules hors d'usage (VHU), on n'y est pas, donc tous les liquides techniques, hydrocarbures, les huiles doivent se répandre et la parcelle doit être très polluée", détaille Lise Contant en appuyant sur la pollution probable du sol, des sous-sols, des eaux souterraines et de la rivière à proximité. Cette pollution entraîne des "risques sanitaire pour les populations qui sont à côté", explique Lise Contant.

Autre soucis : les feux de déchets, de jour ou de nuit, qui favorisent l'envoi de substance toxiques (type hydrocarbures, composés organiques volatiles) chez le voisinage, ou sur les surfaces agricole, ce qui aggrave la pollution des sols et des cours d'eau. Ces feux sont "relativement maîtrisés", selon l'un des riverains qui rappelle un incendie datant du 8 juin, "mais on peut supposer qu'ils ne le maîtrisent pas et que le feu se propage au bois en dessous", selon l'association Robin des Bois, qui évoque alors les mêmes conséquences que lors de l'incendie de Colmar.

"Nous ce qu'on veut c'est que le maire agisse et procède à l'enlèvement de tout ces déchets"

En plus de la pollution engendrée par ces feux, les riverains se plaignent aussi de "nuisances olfactives", qui les empêche "d'ouvrir leurs fenêtres", en plein été, selon l'association Robin des Bois. "C'est le maire qui est responsable, il est dans l'obligation d'agir. Nous ce qu'on veut c'est soit qu'il identifie ces personnes responsables de ces dépôt et qu'il fasse une procédure, soit, s'il ne les trouve pas, qu'il procède à l'enlèvement de tout ces déchets". Lise Contant ajoute que si le maire n'agit pas, sa responsabilité, et celle de sa commune "pourront être engagées", alors que d'après ses informations, les autorités publiques sont "déjà au courant".

Un feu "maîtrisé" a déjà eu lieu dans l'une des décharges le 9 juin dernier, selon les riverains. © Radio France - Paola Guzzo

"Ça n'a pas sa place dans notre nature"

Noémie est une habituée du parc du Grupveld, proche de la zone de la décharge sauvage d'Im Paradies. Elle y amène souvent ses 3 enfants : "J'ai appris qu'il y a quelques semaines il y a plusieurs voitures qui ont pris feu au milieu de la nuit, à proximité de ce parc", raconte-t-elle, "le maire devrait faire intervenir les forces de l'ordre un peu plus souvent autour des parcs, il y a même des gens qui font des barbecues ici, et ce n'est pas assez sécurisé, j'ai peur des départs d'incendie proche des enfants".

"C'est sûr que ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli dans le paysage, moi ça ne m'apporte pas de nuisance parce que je ne passe pas devant, je ne les entend pas, mais effectivement on ne comprend pas ce que ça fait là" réagit Frédéric Louis, commerçant à proximité du lieu de la décharge, "ce n'est pas gênant mais ça n'a pas sa place dans notre nature".

"Je trouve que ce n'est pas normal, c'est pas cool envers les habitants, ce n'est pas une décharge publique, il y a des endroits faits pour ça !", réagit Sylvie, auxiliaire-ambulancière, "c'est ne pas avoir conscience des gens qui habitent là-bas". "J'espère que ce sera enlevé parce que ça dénature notre belle Alsace, ce n'est pas le tout de s'appeler "maire", il faut qu'il fasse le nécessaire, il est grand temps qu'il prenne ses responsabilités", ajoute la Benfeldoise qui travaille dans une zone commerciale proche de la décharge, depuis 5 ans.

"Tout a déjà été tenté", répond le maire

Mais l'intéressé, lui aussi, est en colère : "En tant que maire, je suis malheureusement démuni", fustige Marcel Bauer. Il l'assure : des policiers municipaux passent régulièrement ainsi que des agents municipaux, pour dissuader les personnes qui laissent leurs déchets sur ce terrain et le nettoyer. "Mais à chaque fois, ça recommence, au même endroit ou à un autre", se désole-t-il, soulignant des sommes "de plusieurs milliers d'euros" engagées par la communes.

Il s'engage à répondre au courrier de l'association, mais assure avoir déjà fait remonté le problème : "Cela fait des année qu'on travaille dessus, qu'on en parle aux autorités judiciaires ou aux services de la préfecture. Mais rien ne change, on ne nous aide pas", regrette Marcel Bauer. Il en appelle aux pouvoirs publics, pour trouver une solution à long terme.