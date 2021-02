Selongey : un projet de parc photovoltaïque fait débat

La mairie de Selongey (Côte-d'Or) veut installer un parc photovoltaïque au beau milieu d'une foret en sortie du village. L'objectif : produire de l'électricité verte. Plus d'un an plus tard, une association et certains habitants sont sceptiques, 27 hectares de pins noir doivent être détruits.