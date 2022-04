Semaine de la biodiversité à Cléon autour du lac Patin

La ville de Cléon en Seine Maritime organise une semaine de la biodiversité sur les rives du lac Patin, un lac artificiel en plein coeur de la commune, reconverti en réserve de biodiversité. L'occasion pour les cléonnais d'en apprendre un peu plus sur leur environnement.

Dans l'après seconde guerre mondiale, de nombreuses carrières sont créées pour reconstruire les maisons ou routes détruites par les bombardements. Alors des entreprises, comme Patin, creusent un peu partout en Seine Maritime pour obtenir des pierres.

La Seine va ensuite, par infiltration, remplir ces carrières laissées à l'abandon et créer des points d'eau. C'est pourquoi on trouve de nombreux lacs artificiels dans la région et notamment sur la commune de Cléon, le lac Patin sur lequel est organisé l'évènement.

Contrairement au lac de Bédanne, bien aménagé pour les promeneurs et où l'on peut pratiquer des activités nautiques, le lac Patin est laissé le plus sauvage possible par la commune.

David Vattier, responsable Cadre de vie pour la ville de Cléon explique ce choix:

"La commune a choisir de laisser cette végétation assez piquante, de ronciers, pour laisser la faune sauvage se développer"

Le lac est donc entouré d'une épaisse végétation et les chemins sont étroits mais bucoliques. Un cadre idéal pour recevoir les enfants des écoles alentours et leur faire découvrir la biodiversité locale à travers des activités sur le thème des "cinq sens".

Les enfants sont ainsi invités à mettre leurs mains dans des boîtes pour toucher de la mousse, du sable, du paillage... et mettre des mots sur ce que leurs doigts effleurent. Ou encore à sentir des boîtes contenant des herbes aromatiques et les nommer simplement grâce à leur nez.

Ce n'est pas toujours un franc succès mais à plusieurs les élèvent y parviennent tout de même.

Mélissa, élève de CM2, va même plus loin :

"Cette plante, ma tante en a dans son jardin. On peut en faire des infusions contre le mal de ventre... Mais je n'arrive jamais à retenir le nom!"

"La sauge", lui répond l'animatrice, en la complimentant : l'honneur du groupe est sauf.

Dans la matinée, ils se rendent également sur les abords du lacs pour observer la faune, notamment les différents volatiles qu'un béotien pourrait qualifier de "canards".

Mais Maelys a bien retenu la différence :

"Une poule d'eau a le nez orange, alors que le foulque a le nez blanc"

Elle n'était venue qu'une fois sur ce lac, alors qu'elle habite la commune, à l'issue du premier confinement de 2020. Elle semble ravie de revenir ici et d'en savoir plus sur ce lieu qu'elle a découvert par le passé.

Mais le clou de la matinée, c'est bien la découverte en bordure du lac d'un éco-pâturage, une technique qui consiste à utiliser des animaux pour entretenir une parcelle. Il s'agit ici d'un petit enclos où paissent trois boucs un peu timides.

David Vattier s'enfonce dans les tiges de renouées du japon, une plante de la famille du bambou pour attirer les boucs près des enfants. Il est très difficile de se débarrasser de cette espèce invasive alors la meilleure façon c'est encore de la faire déguster par les trois compères cornus qui vont petit à petit éradiquer cette plante qui menacerait de tuer la flore locale.

Pépère le bouc, avec en arrière plan des renouées du Japon. © Radio France - Alexis Coignard

Une manière de découvrir son environnement de façon ludique. Pour David Vattier

"On a cette habitude d'aller voir la biodiversité à l'étranger, alors que sur la commune on a une biodiversité qui est très peu connue !"

Pari réussi il semblerait pour cette première matinée d'accueil. Yannis, en CM2, regrette juste de ne pas avoir vu Pépère utiliser ses cornes de façon plus combative !

Un programme ouvert à tous donc si votre enfant n'a pas de visite prévue avec son école, rien ne vous empêche d'y faire un tour.

Pour le reste de la semaine : Parcours découverte, expositions, lectures, randonnées-lectures et chasses au trésor. Programme complet sur le site de la ville de Cléon.