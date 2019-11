Recyclage du plastique : à Châlons-en-Champagne, Machaon parie sur l'avenir

Châlons-en-Champagne, France

Alors que la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets se termine dimanche, coup de projecteur ce jeudi 21 novembre sur le recyclage du plastique. En France, le taux national de recyclage du plastique est de 21,3 %. Et à Châlons-en-Champagne dans la Marne, l'entreprise Machaon, qui emploie près de 50 salariés, est la seule en France à recycler les plastiques souples. Comme par exemple ces films qui servent pour les packs de bouteilles.

Le plastique qu'on récupère c'est le plastique que personne ne veut -- Hector Loureiro

Une quantité de plastique "indésirable" dont les centres de tri ne savent que faire, comme l'explique Hector Loureiro le directeur industriel de Machaon : "le plastique que l'on récupère c'est le plastique que personne ne veut, que aucune usine ne veut en France et même dans plusieurs endroits en Europe... ils sont en train de nous appeler car ils ont un sérieux problème avec ça". Ils, ce sont les fournisseurs, les centres de tri comme Véolia en France, qui amènent des big bags entiers de déchets, contenant ces plastiques à base de poliéthylène basse densité. Et le procédé de recyclage est bien gardé.

1.200 kilos de déchets traités par heure

Installée depuis 2017 dans les anciens locaux d'Air liquide à Châlons-en-Champagne, l'entreprise Machaon est la seule à utiliser ce procédé en France et deux autres usines de ce type existent en Espagne. A l'arrivée, le plastique récupéré permet de produire des petits granulés de plastiques qui serviront ensuite à fabriquer des sacs poubelles et dans une moindre mesure, des tuyaux d'irrigation.

L'usine Machaon produit des granulés de plastiques qui servent ensuite à la fabrication de sacs. © Radio France - Sophie Constanzer

Une deuxième ligne de production lancée

Les clients sont partout en Europe et dans le reste du monde mais il faut sans cesse trouver de nouveaux débouchés car le prix du plastique recyclé ne cesse de baisser sur le marché. "Il est pas moins cher mais presque au même niveau que le prix du plastique vierge donc certains préfèrent le plastique vierge", confie le directeur industriel Hector Loureiro qui ajoute : "quand on a commencé en Espagne la qualité était moyenne, maintenant on a une bonne qualité mais cette amélioration on ne la voit pas au niveau des prix donc c'est difficile".

Avec la deuxième ligne de production, le directeur industriel espère traiter 1.400 kilos de déchets supplémentaires par heure dans l'usine châlonnaise, qui fonctionne 7 jours sur 7.