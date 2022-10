La semaine du goût : les élèves de Montpellier vont découvrir des graines anciennes à la cantine

Depuis deux ans, l'entreprise Toomaï, installée à Fabrèques (Hérault) mise sur les légumineuses et les céréales produites en France. Des ingrédients issus de l'agriculture biologique, une "solution pour nourrir et protéger les sols" écrivent Monia Fourar et Edouard Truchelut, les deux créateurs de la petite entreprise héraultaise.

France Bleu Hérault : Une entreprise qui propose des céréales bio dans l'Hérault, ce n'est pas commun. D'où vient l'idée ?

Edouard Truchelut : Tout commence au retour d'un voyage au Sénégal avec Monia, la cofondatrice de l'entreprise. Là-bas, nous avons notamment découvert le sorgo, qui est à l'origine une céréale africaine. Et on s'est dit ça serait top de valoriser ces ingrédients là en France. Et en revenant en France nous avons découvert qu'il y avait aussi du sorgo français. Le projet, c'est de valoriser des graines, céréales et légumineuses qui sont bonnes pour notre santé et également bonnes pour l'agriculture, et bonnes pour les sols.

Pour cette semaine du gout, les enfants scolarisées à Montpellier vont découvrir vos projets à la cantine. C'est une cible étonnante non ?

L'idée, c'est d'apporter un peu plus de protéines végétales dans l'assiette. Il y a un vrai intérêt au niveau santé humaine. et il est important de diversifier l'alimentation des plus jeunes. Le sorgo ou le petit épeautre ont des bienfaits en termes de protéines, de fibres, et certains minéraux également. Et ça, c'est bon pour le ventre. Et il y a aussi l'intérêt agronomique. Ce sont des céréales, des légumineuses qui ont un impact positif sur les sols, qui vont le nourrir et qui vont nécessiter peu, voire pas d'irrigation. Evidemment, avec les situations de sécheresse qu'on connaît et qui vont continuer, ce sont des céréales et des légumineuses d'intérêt. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il faut mettre partout, mais c'est une partie de la solution.

Et qu'est-ce que les enfants vont retrouver dans leurs assiettes ?

On travaille avec la cuisine centrale de Montpellier, qui fournit les écoles maternelles et primaires de la ville de Montpellier. Et nous allons proposer une recette chocolat-coco en yaourt et le mercredi, une recette salée, figue et herbes de Provence dans les entrées des enfants.

En 2022, c'est forcément plus cher de manger bio et français ?

Ça dépend avec quoi vous faites la comparaison. Si je prends le muesli du petit déjeuner, on sera plus cher qu'un projet industriel. Mais ce n'est pas du tout la même composition, ni la même fabrication. Vous ne trouverez pas aujourd'hui à ma connaissance, de muesli avec du petit épeautre et du sorgo.