Sénoville : quand le conseil départemental de la Manche recycle la chaussée

Depuis 2022, des travaux de sécurisation sont menés sur la RD 650 entre Barneville-Carteret et Les Pieux, empruntée par quelques 5.000 véhicules par jour. L'axe de 14,5 kilomètres a été divisé en trois sections. Depuis mai, le chantier concerne la portion située entre Sénoville et Surtainville, pour un linéaire de cinq kilomètres. Le but est à la fois de :

réaliser des bandes multifonctions (BMF) de 1,5 mètre de large sur l'ensemble de cette section : des accotements bitumés, la "route qui pardonne" résume Olivier Thirion, le directeur des infrastructures et de l'entretien routier au conseil départemental de la Manche. "Quelqu'un qui va sortir de la chaussée, au lieu de partir dans le décor parce qu'il va s'enfoncer dans un accotement mou, va pouvoir revenir sur sa trajectoire". Ce dispositif permet aussi une meilleure sécurité pour le dépassement de véhicules lents mais aussi la circulation de cyclistes. Selon les retours du conseil départemental sur d'autres axes, ces BMF permettent de baisser de 25% l'accidentologie

par la pose de bordures et d'ilots retraiter la chaussée et mettre en place un enrobé en couche de roulement

La chaussée est rabotée sur une dizaine de centimètres ; les matériaux sont broyés puis récupérés © Radio France - Pierre Coquelin

Pour ce dernier point, des travaux préalables ont été menés pendant deux à trois mois, avec notamment des études en laboratoire. Ce chantier est une première dans la Manche : depuis le 28 août, une technique dite de retraitement à l'émulsion est utilisée sur cette portion de cinq kilomètres. En gros, le bitume est recyclé sur place pour refaire une nouvelle route.

Moins d'impact environnemental

L'attelage consiste en plusieurs véhicules. D'abord, deux porteurs : un contenant de l'eau, l'autre une émulsion spéciale. Ensuite, une machine qui rabote la chaussée sur 3,8 mètres et dix centimètres de profondeur. "L'ancienne chaussée est broyée", précise Thomas Toutain, de l'entreprise Colas. Un liant est ajouté pour obtenir un nouveau matériau. Il est remis en place pour créer une nouvelle couche de chaussée, avant d'être recouvert d'un nouvel enrobé. "Ce procédé permet de garde une chaussée assez souple", souligne Olivier Thirion.

Par rapport aux techniques traditionnelles, les bénéfices sont énormes. D'abord, on n'a pas l'odeur et la chaleur du bitume lors de la pose. "On aurait eu besoin d'une dizaine de jours de déviations supplémentaires. On aurait eu 8 à 9.000 tonnes de matériau en plus, et l'équivalent de 250 semi-remorques que nous n'avons pas aujourd'hui", note Thomas Toutain. En effet, cette technique sur place permet de revaloriser l'existant : "on a 1.200% de moins de granulats venant de l'extérieur", explique le chef d'agence de Colas.

Pour vingt à trente ans

Quatre mille mètres carrés de route sont réalisés chaque jour. "Ce chantier permet de produire 65% de moins de gaz à effet de serre, et la durabilité de la route est assurée pour vingt à trente ans. ça veut dire moins de travaux, moins de maintenance. ça vaut le coût. C'est un effort d'innovation", souligne le conseiller départemental Benoît Fidelin. Le chantier doit durer quelques jours. Dans un premier temps, un enduit va être mis en place pendant 15 jours à trois semaines, avant une nouvelle couche d'enrobé**. Chaque année, le département de la Manche consacre un budget de dix millions d'euros pour le renouvellement des couches de surface sur ses routes.**