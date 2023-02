Sept chênes centenaires de la forêt de Loches coupés pour être transformé en barriques

C'est un fait rare qui s'est produit ce mercredi 15 février, en forêt de Loches. Sept chênes centenaires ont été coupés avec l'accord de l'Office Nationale des Forêts d'Indre-et-Loire. Ils seront transformés en tonneau à cognac.

Un évènement qui a rassemblé une dizaine d'acheteurs et vendeurs, venus observer la drôle de valse des bucherons et la coupe de ces sept chênes. En quelques coups de tronçonneuse, ces vieux arbres sont à terre. "C'est toujours impressionnant, on ressent la vibration", précise Eric Leporcq. L'acheteur pour le tonnelier, la maison Charlois, a de quoi vibrer car ces chênes, âgés de 270 à 300 ans sont des produits d'exception.

"Ce sont des chênes de qualité et avec des diamètres conséquents. C'est une des rares forêts où l'on trouve des chênes aussi imposants", précise-t-il.

Les chênes de la forêt de Loches sont connus pour leur qualité de bois exceptionnelle. © Radio France - Virginie Vandeville

Il faut dire que la forêt de Loches s'apparente à un paradis pour les tonneliers. Les artisans confectionneurs de tonneaux viennent s'y approvisionner en chênes, connus pour leur qualité de bois exceptionnelle et notamment la finesse de leur grain précise Sébastien Buferne, le responsable d’unité territoriale d’Indre-et-Loire à l'Office Nationale des Forêts. "C'est un grain fin, cela veut dire que l'accroissement de l'arbre a été très lent, les cernes du bois sont très rapprochés. Et puis il y a la qualité de ces billes de pied, avec l'absence de défauts qui permettent de fendre le bois, qui est une étape avant de fabriquer des tonneaux", assure Sébastien Buferne. Une fois traité, d'ici deux ans, ces chênes donneront 30 a 40 tonneaux pour la société Martell, l'une des plus anciennes maison de cognac française.

les grumes de bois seront transformés par plusieurs artisans tonneliers. © Radio France - Virginie Vandeville

Mais si ces coupes sont a visée commerciale, elles sont également nécessaire pour l'avenir de la forêt de Loches, précise l'agent de l'ONF. "Ces arbres font partie de ceux qui ont subi les effets de la sécheresse de cet été et qui ont commencé à dépérir. On préfère les vendre pour qu'ils soient abattus. Il faut s'assurer du renouvellement de la forêt et il faut que les vieux arbres face la place aux jeunes arbres", précise encore Sébastien Buferne.