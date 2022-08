Sept communes de Côte-d'Or labellisées "villes et villages étoilés"

Du grand spectacle en perspective dans le ciel de Côte-d'Or avec les nuits des étoiles (5, 6 et 7 août), qui nous réservent une pluie d'étoiles filantes. Comme d'habitude, la SAB, société astronomique de Bourgogne, vous accueille à l'observatoire des Hautes-Plates sur les hauteurs de Dijon, mais cette année vous pourrez aussi opter pour l'une des sept communes de Côte-d'Or labellisées "Villes et Villages Etoilés".

Nuit noire

Un label qui colle à la peau des 200 habitants de Flavignerot, près de Corcelles-les-Monts. Depuis 2019, le village est labellisé 4 étoiles, symbole d'une lutte déjà ancienne contre la pollution lumineuse la nuit. "Depuis des années, on coupe l'éclairage entre 23h et 6h du matin", confirme le maire Jean Dubuet. "Entre-temps on a aussi fait des travaux d'enfouissement du réseau, il n'y a plus de câbles qui traînent, et on a remplacé toutes les ampoules par des LED".

Un chantier à 250.000 euros qui lui vaut donc cette 4e étoile, et le statut unique en Côte-d'Or de commune où il fait nuit noire. "D'après mes informations, il y a seulement 19 communes labellisées 4 étoiles en France, et une seule en Côte-d'Or, la nôtre". Précisons tout de même qu'il faut prendre la peine de remplir un dossier fourni, avant de pouvoir bénéficier du label.

Protection de la faune

Il y a bien sûr un intérêt économique à éteindre l'éclairage la nuit : "-40% sur la facture d'électricité", confirme le premier adjoint à la mairie de Rouvres-en-Plaine, au sud-est de Dijon, commune labellisée 3 étoiles. "Quand on a commencé, on est passé d'une facture de 12.000 euros, à 7.000 euros."

L'élu insiste également sur la dimension environnementale de la mesure : "En particulier pour les oiseaux, la faune, ils sont moins perturbés par les lumières pendant la nuit, et ça permet aussi aux 1.200 habitants de la commune d'avoir une meilleure visibilité sur le ciel étoilé !"

Les communes labellisées