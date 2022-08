"Prévention avant verbalisation" dans le cadre de l'opération sécurité mer à Sète

Cette opération sécurité mer a pour but de sensibiliser les usagers de la mer concernant la réglementation maritime, notamment la limitation de vitesse et le matériel obligatoire. Avec comme mot d'ordre, la prévention.

Les nombreux représentants de la gendarmerie, des affaires maritimes et des douanes réunis au Quai d'Alger de Sète étaient raccords pour insister sur le leitmotiv de cette journée sécurité mer : on sensibilise et on verbalise seulement en tout dernier recours. "On est surtout là pour porter la bonne parole" insiste le contre-amiral Jean-Emmanuel Roux de Luze, présent pour l'opération.

Les jet-skis et les bateaux de plaisance les plus contrôlés

Sur leur embarcation noire et ultra-rapide, deux contrôleurs des affaires maritimes gèrent les opérations en accostant au hasard plusieurs engins sur l'eau. Comme par exemple des jet-skis, particulièrement surveillés par les contrôleurs en raison de leur vitesse et parfois de leur stationnement trop proche de l'entrée du port. Des bateaux de plaisance sont eux aussi contrôlés, souvent pour vérifier le matériel de sécurité.

Extincteur périmé depuis 2014

"On va procéder à un contrôle" ordonne l'un des deux membres des affaires maritimes, qui vient à la rencontre d'un bateau de plaisance après l'avoir fait ralentir. Permis bateau, gilets de sauvetage, lampe torche, tout y passe. Même l'extincteur, "qui est périmé depuis 2014" fait remarquer le contrôleur. "Ah oui, je l'avais complètement zappé" avoue le propriétaire du bateau. Ça, plus un léger excès de vitesse et un gilet de sauvetage manquant, ça peut faire beaucoup. Mais aujourd'hui, pas de sanction. "On ne vous verbalise pas, car on est en journée prévention" indiquent des contrôleurs, qui espèrent avoir fait passer le message.