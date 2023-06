Seulement un demi-litre d'eau pour faire laver votre voiture, à domicile

Le chiffre est astronomique. En France, en 2022, trente-cinq milliards de litres d'eau ont été utilisés pour le lavage automobile selon les données du ministère de la Transition écologique. Depuis mars 2022, Mickaël Malherbe a ouvert à Vernon la seule franchise CosmétiCar de l'Eure . L'ancien salarié de Renault Aubevoye propose le lavage sans eau à domicile pour les particuliers et les professionnels. À l'arrière de sa camionnette, il y a le nécessaire pour lavage en toute autonomie : aspirateurs, groupé électrogène, compresseur et c'est parti pour le nettoyage. "C'est assez simple" raconte-il, "ce sont des produits développés par la franchise et qui sont fabriqués par un laboratoire partenaire en Provence. Des produits biodégradables, écoresponsables et sans rejet dans le sol". Pour un lavage, qui dure entre 45 minutes et une heure, tout est fait à l'huile de coude, "c'est que du travail manuel, on applique, on essuie et on frotte" sourit-il.

Mickaël Malherbe en action sur un véhicule de la concession Renault à La Chapelle Longueville © Radio France - Laurent Philippot

Un demi-litre d'eau pour un lavage

Mickaël Malherbe a besoin seulement d'un demi-litre d'eau pour le lavage d'une voiture, le liquide servant à diluer les produits. Pour autant, "la plupart du temps, les gens sont très perplexes par rapport à la méthode" avance-t-il, mais "c'est la méthode la plus respectueuse de la peinture, bien plus respectueuse qu'un rouleau ou même qu'un Karcher s'il est mal utilisé". À titre de comparaison, un lavage à domicile au jet d'eau consomme 250 litres, 120 à150 litres dans un portique de lavage et 60 à100 litres pour le Karcher en station.

Une méthode qui séduit aussi les professionnels

Parmi la clientèle de Mickaël Malherbe, 70 à 80% de professionnels, mais les particuliers s'intéressent de plus en plus au lavage sans eau parce que "les gens prennent conscience que l'eau est une denrée rare qui va le devenir de plus en plus et pour le côté pratique avec une intervention à domicile". Depuis la mise en place des restrictions des usages de l'eau dans l'Eure , il a constaté une hausse de la demande pour le lavage sans eau : "+93% de demandes en 2023 par rapport à 2022 sur la même période" rapporte-t-il selon les chiffres de CosmétiCar.

CosmétiCar estime que sa méthode a fait économiser trente millions de litres d'eau en 2022 en France. Et si économiser l'eau n'a pas de prix, ça a un coût, entre 69 et 109 euros pour un lavage extérieur, mais désolé, Mickaël Malherbe ne peut rien faire pour les bosses ou les rayures.