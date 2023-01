Seuls 17% des habitants de l'agglo toulousaine sont au courant des nouvelles consignes de tri des déchets

Depuis le 1er janvier 2023 les habitants de Toulouse Métropole sont invités à appliquer de nouvelles consignes de tri. L'objectif est de lutter efficacement contre la pollution générée par les plastiques en tout genre. Il s'agit d'une obligation réglementaire nationale. Deux semaines après la mise en place de cette nouveauté, seule 17% de la population est au courant.

Poubelles qui débordent, collectes insuffisantes ?

Vous le savez, nous en avons parlé sur France Bleu Occitanie et sur francebleu.fr , depuis le début du mois les règles du tri des ordures ont changé dans la métropole toulousaine.

Tous les emballages sont maintenant à mettre dans la poubelle de recyclage (bleue ou jaune, ça dépend de votre quartier). Plastique, carton, papier ou métal, pots de yaourt, tube de dentifrice, tout va au tri mais avec cette extension votre poubelle déborde peut-être ? C'est le cas de la poubelle d'Anne, un peu trop remplie à son goût depuis le 1er janvier et les nouvelles consignes de tri : "on est un foyer de quatre personnes, notre poubelle est évacuée une fois toutes les deux semaines seulement et le container est très rempli, on tasse , je ne dirai pas qu'on met le plus jeune dedans pour qu'il tasse avec ses pieds mais presque, des fois ça à tendance à déborder mais on arrive encore à fermer le couvercle".

Anne vit à Villeneuve Tolosane où la poubelle classique est ramassée une fois par semaine et la poubelle recyclage toute les deux semaines. A Toulouse le passage des éboueurs est plus fréquent, mais pour Pauline avec les nouvelles consignes de tri, les tournées ne sont plus adaptées : "c'est deux fois la poubelle classique et une fois le recyclage, il faudrait inverser les jours et passer à une fois la poubelle classique et deux fois le recyclage"

Pour l'heure la cadence et la fréquence des collectes restent inchangées. Toulouse Métropole indique qu'elle s'adaptera aux besoins des habitants au fur et à mesure.

Avec l'extension de la consigne de tri, la poubelle recyclage devrait s'alourdir de 4 kilos par an et par habitant. Si vous avez besoin d'un bac plus grand, il suffit d'en faire la demande à Toulouse Métropole , c'est gratuit.

Pas de hausse de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères

Sur les 37 communes que compte Toulouse Métropole, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'élève à 120 euros par habitant et par an, les élus ne prévoient pas de l'augmenter dans les deux-trois années à venir.

Un nouveau centre de tri avec lecteur optique des déchets

Trier sa poubelle c'est bien, encore faut-il que les déchets soient ensuite correctement recyclés. Les sites de tri de Toulouse et de Bessières ont beau avoir été récemment aménagés ils ne permettent pas de recycler tous les emballages et cela sème le trouble chez les habitants. Cette Toulousaine, Sylvaine, aimerait savoir comment ses déchets triés sont recyclés : "on ne nous parle que de l'extension du tri, moi je voudrais que ce soit suivi de l'extension du recyclage, je suis très dubitative".

Des travaux d'aménagement ont beau avoir été faits dans les centres de tri de Toulouse et de Bessières, ils ne permettent que de séparer les déchets fibreux des déchets non fibreux, il faut ensuite en envoyer une partie en Lozère et à Montauban pour un sur-tri.

La situation est transitoire, dans l'attente d'un nouveau site de tri plus grand et plus moderne à Bessières explique la chef de service centres de tri chez Decoset, Dominique Ferreira : "avec l'extension des consignes de tri il y a beaucoup de nouveaux plastiques que l'œil humain n'est pas capable de reconnaitre, donc il faut des machines pour trier ces différents plastiques entre eux, il faut mécaniser plus et le choix qui a été fait est de construire un nouveau site plus grand et plus moderne à Bessières puis de fermer les deux sites existants."

Le futur centre de tri de Bessières, avec lecteur optique doit ouvrir en 2025.