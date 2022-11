"Si chacun fait attention, on économise la consommation électrique d'une ville comme Caen"

Elle a fait le point sur le chantier du parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-mer dans le Calvados, et sur les risques de coupure d'électricité cet hiver. Nathalie Le Maître, déléguée régionale de RTE, Réseau transport d'électricité, pour l'Ile de France et la Normandie, était l'invité de la matinale de France Bleu Normandie ce lundi 21 novembre 2022.

Un des grands chantiers de RTE concerne actuellement la Normandie, le projet situé en Baie de Seine, qui comptera 64 éoliennes au large de Courseulles sur Mer d'ici fin 2024. C'est l'un des projets électriques les plus importants dans la région ?

Alors le rôle de RT, c'est de raccorder au réseau les parcs éoliens en mer qui se développent en Normandie. Et aujourd'hui, ce projet fait partie des cinq projets qui sont engagés. Trois projets en travaux pour raccorder le parc de Fécamp, le parc du Courseulles sur Mer et le parc de Dieppe Le Tréport et deux projets en phase d'étude dans les zones la zone Centre-Manche, Centre-Manche et Centre-Manche. Et à eux seuls, ces différents parcs éoliens en mer représentent dix pour cent de l'ambition française en matière de développement de cette énergie à l'horizon 2050. C'est vraiment une contribution très importante à la transition énergétique.

On parle beaucoup de sobriété énergétique en ce moment. Ces projets sont destinés à redonner une souveraineté énergétique à la France ?

Ces projets contribuent à la transition énergétique. Et vraiment, la Normandie est une terre d'énergie qui accueille sur son territoire des réacteurs nucléaires décarbonés. Également, ce projet de parc éolien en mer. Et dans la vallée de la Seine, on a entrepris la décarbonation de l'industrie existante avec le développement de l'hydrogène vert. Donc c'est vraiment pour la Normandie une transition, une contribution majeure à la transition énergétique.

Pour donner une idée aux auditeurs, quels seront les besoins couverts par le futur parc éolien de Courseulles-sur-mer ?

Il pourra alimenter 90% de la consommation d'électricité d'un département, comme le Calvados. Les éoliennes vont être érigées en mer dans le courant de l'année 2023 et le parc éolien devra être mis en service début 2024.

Un sujet brûlant, ce sont les coupures d'électricité qui sont envisagées pour cet hiver. Est ce qu'il y en aura en Normandie ou pas?

RTE a réactualisé la semaine dernière ses prévisions pour l'hiver à venir. Il y a deux choses à retenir, principalement le risque de tension et donc de coupures tel que vous l'évoquez sur le réseau, il est principalement fort sur le mois de janvier. On pourrait émettre entre zéro et six signaux Ecowatt rouge sur le mois de janvier. C'est un risque qui est inchangé par rapport à nos prévisions du mois de septembre. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lors de ces signaux Ecowatt rouge, on peut éviter les coupures en mettant en œuvre des éco gestes. Ce sont des gestes simples qui permettent de réduire la consommation d'électricité, principalement sur les heures de pointes, entre 8 h et 13 h et entre 18 h et 20 h.

On pourrait ainsi éviter les coupures d'électricité ?

Avec une réduction de la consommation d'électricité de l'ordre de 5%. Voici quelques exemples : on peut baisser d'un degré la température de son logement. On peut aussi décaler l'utilisation des appareils, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge. Si un quart des ménages français décale l'utilisation de ces appareils en dehors des heures de pointe, ça permet de baisser la consommation d'électricité de 500 mégawatts. Et 500 mégawatts, c'est la consommation d'une ville comme Caen. Et pour être informé des jours et des heures où il est important de mettre en œuvre ces éco gestes, j'invite tous vos auditeurs à se connecter sur le site "monecowatt.fr" ou à télécharger l'application Ecowatt, disponible sur tous les smartphones. Qui va donner des alertes et des bons conseils pour mettre en œuvre ces écogestes tout cet hiver.

