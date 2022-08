Vous l'avez peut-être remarqué si vous vous baladez dans les bois ou même dans la rue, les feuilles mortes jonchent le sol, alors que nous ne sommes pas encore en automne. C'est à cause de la sécheresse, qui pousse les arbres à se battre contre le manque d'eau.

Les arbres limousins perdent déjà leurs feuilles à cause de la sécheresse

Désormais, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, même au mois d'août ! Sylviane qui se balade souvent en forêt, a l'impression de ne déjà plus être en été "Les couleurs ont viré effectivement à l'automne. Disons que ça a un mois d'avance", déplore cette retraitée.

Les arbres souffrent aussi de la sécheresse

Et cette situation, elle est due à la sécheresse, particulièrement importante cette année. Antoine Becquet, travaille à l'Arboretum de la Jonchère. Et il explique que l'arbre, comme tous les êtres vivants, a besoin d'eau. Par exemple, un chêne seul évapore 750 litres d'eau par jour.

à lire aussi La sécheresse fragilise les arbres du Poitou

"Pour certains arbres, le fait que pendant deux ou trois mois, l'été, il y ait vraiment très peu d'eau, ça peut suffire à beaucoup les affaiblir, explique le spécialiste. Et quand on va avoir deux ou trois ans à supporter des sécheresses, au bout d'un moment, le stress fait qu'il va finir par mourir."

La disparition de certaines espèces de nos fôrets

Et cette répétition, d'année en année, cela pourrait totalement modifier l'éco-système de nos forêts, pour Guy Costa, enseignant chercheur en sciences à la faculté de Limoges. "Ça veut dire que, quand on va peut être arriver en hiver et qu'on aura des conditions peut être pas très froides mais humides cette fois ci, des arbres qui seront un peu fragilisés par un été souffreteux avec une croissance qui va être faible, ils vont se retrouver dans des conditions de faiblesse."

Et pour ce professeur, la conséquence pourrait être la disparition de certaines espèces, emblématiques de la région, comme le châtaignier.