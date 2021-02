Simulation d'un incendie dans un bâtiment nucléaire d'Orano La Hague pour un exercice

Un exercice nucléaire de crise teste toutes les chaînes du maillon. Du personnel aux autorités en passant par les forces de l'ordre ou encore le SAMU. Depuis ce mardi matin une centaine de personnel est mobilisé et 40 au siège à Paris. Mais il y a aussi la préfecture, l'IRSN, l'ASN, les pompiers, les élus locaux. A la base : un scénario fictif dévoilé au fur et à mesure aux participants. Ce matin c'est donc vers 10H que les sirènes d'alerte ont retenti pour un faux incendie dans un bâtiment nucléaire avec deux blessés et plusieurs personnes contaminées. Décider, intervenir, mesurer les impacts environnementaux et communiquer sont les maîtres mots lors d'un accident nucléaire. Serge Bonhomme est le "scénariste" : "il va falloir lors de cet exercice comptabiliser les rejets potentiels à l'extérieur et gérer les populations impactées qu'on a dû mettre à l'abri. Est-ce -que le préfet va les laisser à l'abri ? Est-ce-qu'il va les évacuer et que va t il mettre comme restrictions de circulation et de consommation de denrées alimentaires ? Leur commercialisation ? Il faudra aussi gérer les 2 blessés qui dans le scénario sont tombés d'un escalier métallique en intervention. Ils sont aussi contaminés. "

Départ de feu dans un bâtiment nucléaire : c'est le scénario de l'exercice © Radio France - Katia Lautrou

Le PC crise d'Orano La Hague pendant l'exercice nucléaire © Radio France - katia Lautrou

Demain mercredi il s'agira de gérer "l'après" : comment redémarrer l'usine, les dégâts, la communication...Un bilan sera ensuite fait dans les prochains jours avec les autorités.