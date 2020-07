Six cavalières de la Garde Républicaine seront dans le Puy-de-Dôme tout l'été

"Je pense que notre présence est vraiment d'actualité". La gendarme Camille (on ne désigne pas les cavalières par leur nom de famille) prend sa mission à coeur. Cette Ambertoise, avec trois autres Auvergnates, une Bretonne et une Ardéchoise, seront les heureuses élues en charge de la protection du patrimoine naturel du Puy-de-Dôme, l'espace naturel comme le département. Un moyen de concrétiser cette image d'Epinal du gendarme à cheval, et un bon moyen de faire passer ces messages de sensibilisation et de prévention. "La présence du cheval va mettre les gens dans de meilleures dispositions.", confirme la gendarme Camille.

Les cavalières ont pour mission de participer, en lien avec les gardes du Parc naturels régional des Volcans d’Auvergne (PNRVA), à la surveillance, à la protection et à la préservation de l'intégrité des sites classés du département, et plus particulièrement celui de la Chaîne des Puys. Elles assurent aussi en liaison avec les unités de gendarmerie territoriales, la sécurité, la tranquillité et l'ordre publics sur l'ensemble de ces sites alors que leur fréquentation augmente sensiblement durant l’été. Leurs actions seront donc à la fois pédagogiques mais également répressives si besoin. La protection de l'environnement est au coeur de l'actualité, et avec la Garde Républicaine, le département compte sur la présence de l'animal et immerge les forces de l'ordre au coeur de la nature, pour en appeler à la citoyenneté de chacune et de chacun

"C'est une victoire, une de plus, pour ce splendide patrimoine classé à l'UNESCO" - Philippe Morge, directeur des sites patrimoniaux au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme

Le conseil départemental du Puy-de-Dôme a financé ce projet à hauteur de plus de 13 000 euros. Par ailleurs, six jeunes en Service National Universel (SNU) participeront aussi à cet objectif de sensibilisation par des rondes pédestres au coeur du Puy-de-Dôme. Cette présentation s'est achevée avec la signature d'une convention visant à coordonner et multiplier des actions de police de l’environnement sur le site inscrit à l’UNESCO.