Six chênes occitans vont bientôt participer à la reconstruction de la flèche de Notre-Dame

Ils vont bientôt rejoindre le chantier de Notre-Dame de Paris : six chênes issus de forêts privées d’Occitanie ont été sélectionnés pour être utilisés pour la reconstruction de la flèche de la cathédrale parisienne, ravagée par un incendie en avril 2019. Ils ont été repérés il y a plusieurs mois : trois d'entre-eux étaient dans les Hautes-Pyrénées et trois autres en Ariège près de Belesta, à Fougax-et-Barrineuf. Ils ont été choisis sur pied par un expert forestier.

Une mission délicate

Pour être sélectionnés, les chênes devaient cocher plusieurs cases : être centenaires, mesurer au moins 45 cm de diamètre et ne pas avoir de grosses branches sur les 7 premiers mètres du tronc. Problème : ce n'est pas vraiment le type de chênes qu’on trouve dans les forêts occitanes où ils sont beaucoup plus fluets. C’était sans compter sur la ténacité de Frédéric Lejuez, un expert forestier basé en Aveyron qui a activé ses contacts et qui il a fini par trouver les perles rares : "Pour obtenir un chêne de taille importante, _il faut qu'il ait plus d'un siècle_. J'ai dû interroger mes confrères experts qui travaillent en région Occitanie pour savoir où on avait des chances d'en trouver. Et ça a été ça n'a pas été si facile puisqu'on a pu en trouver seulement dans deux forêts ! " Trois chênes ont donc été coupés à Campuzan dans les Hautes-Pyrénées et trois autresà Fougax-et-Barrineuf en Ariège.

Une opération entièrement bénévole

Le démarche est basée sur le volontariat : les propriétaires forestier ont fait don de leurs chênes. Et toute la chaîne des forestiers a répondu présent: le bûcheron, le débardeur qui a sortis les chênes de la forêt, et la scierie qui les a découpés.

Des forestiers motivés par la perspective d’apporter leur pierre (ou leur planche !) à l’édifice de la reconstruction de la cathédrale. Les chênes occitans devraient être marqués d’un petit signe distinctif qui permettra de les identifier une fois qu’ils auront pris place dans la nouvelle flèche.

La reconstruction de Notre-Dame devrait être achevée en 2025.