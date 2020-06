Six départs de feu ce samedi dans le Gard : 10 hectares de végétation brûlés

Près de 10 hectares de végétation brûlés hier après-midi dans le Gard.

Des feux de broussaille ont pris sur six différents secteurs : Manduel, Vauvert, Saint-Etienne-des-Sorts, Remoulins, et la Calmette.

Les pompiers, chaque fois, on pu éviter la propagation de l'incendie, et appellent à la plus grande prudence : malgré les pluies récentes, la chaleur et le vent rend la végétation très sèche. Ce dimanche, la météo est très propice à de nouveaux départs de feu.