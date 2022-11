Six des cinquante industriels les plus émetteurs de CO2 sont Lorrains

Les représentants des 50 sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre de France reçus à l'Elysée ce mardi 8 novembre. L'industrie représente 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France mais à eux seuls, ces 50 sites représentent 10% des émissions du pays et 30 000 emplois. L'objectif de la France, c'est de réduire leurs émissions de 55% d'ici à 2030.

ⓘ Publicité

La Lorraine sera fortement représentée à l'Elysée avec six sites sur les 50 les plus émetteurs qui se situent dans la région. On retrouve deux cimenteries, Vicat à Xeuillez en Meurthe-et-Moselle et EQIOM à Héming en Moselle. Il y aussi deux souderies, Solvay à Dombasle et Novacarb à Laneuveveille-devant-Nancy ainsi que deux géants de la sidérurgie, Arcelor Mittal à Florange et Saint Gobain PAM à Pont-à-Mousson.

L'héritage du charbon

Une concentration dans la région née notamment de l'exploitation du charbon tout près qui alimentait les usines. Des sites particulièrement polluants qui doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Certains ont déjà commencé. C'est le cas par exemple de Novacarb qui produit du carbonate et du bicarbonate de soude. L'usine devrait d'ici 2025 tourner la page du charbon (acheté désormais en Afrique du sud) grâce à une centrale biomasse et une chaudière utilisant des déchets non recyclables. Cela doit permettre de diviser par deux les émissions de CO2 du site qui devraient tourner autour de 300 000 tonnes de CO2 par an. Des projets qui coûtent très chers et qui ne pourraient pas voir le jour sans l'accompagnement de l'Etat.

A l'Elysée ce mardi, il sera notamment question de présenter des solutions décarbonées pour atteindre la trajectoire voulue par le gouvernement. Emmanuel Macron doit prendre la parole sur le sujet.