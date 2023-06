Six hectares de forêt détruits près de Vittel, premier feu de forêt de la saison dans les Vosges

Un incendie s'est déclaré le 10 août sur les communes de Mortagne et Brouvelieures dans les Vosges à l'ouest de Saint-Dié-des-Vosges. Un feu "particulièrement virulent" qui a nécessité l'évacuation d'une centaine de personnes.

Un feu de forêt a mobilisé les pompiers à Saint-Baslemont mardi 6 juin. Ils ont passé la nuit sur place, dans le bois de Bonneval. Une cinquantaine d'effectifs ont été déployés dès 17H15 pour éteindre les flammes au plus vite sur ce site accidenté et pentu, ce qui n'a pas facilité la tâche des soldats du feu. Ils sont encore une dizaine mobilisés, ce mercredi 7 juillet, pour surveiller toute éventuelle reprise du feu. Six hectares de végétation ont été détruits.

Ce feu de forêt est le premier de la saison dans les Vosges, encore marqué par l'été 2022. La forêt du département avait brûlé en masse ,avec 72 départs de feu recensés rien qu'au mois d'août et plus de 170 hectares brûlés. L'incendie le plus dévastateur s'était produit au Ménil avec 70 hectares ravagés en 24h du 13 au 14 août. Inédit dans ce département.

Pour éviter que de tels scénarios se reproduisent cet été, la préfecture a annoncé des moyens supplémentaires dans le cadre de son plan de lutte contre les feux de forêt . Les autorités ont promis l'arrivée d'un ou deux hélicoptères bombardiers d'eau basés à l'aérodrome de Mirecourt. Quatre camions citernes d'une capacité de 4.000 litres d'eau doivent venir compléter les 14 véhicules déjà présents dans les Vosges. Mais ce matériel ne sera pas livré avant un an et demi, voire deux ans.

Les pompiers attendent également la mise en place de trois drones et 14 bâches à eau supplémentaires d'une capacité de 10 à 30.000 litres pour leur permettre un ravitaillement au plus près des foyers d'incendies. Enfin, les capacités de formation ont été multipliées par cinq cette année. Près de 400 pompiers vosgiens disposent aujourd'hui de la qualification feux de forêt.