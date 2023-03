Six millions de mètres cubes d’eau perdus à Nîmes

Après l’électricité, c’est sur la consommation d’eau qu’Emmanuel Macron veut mettre les Français à la sobriété. Le chef de l’État a présenté jeudi un plan pour mieux gérer cette ressource qui se raréfie sous l’effet du réchauffement climatique. Il a donc notamment annoncé une enveloppe de 180 millions d’euros pour faire la chasse aux fuites d’eau.

Une voie dans laquelle s’est déjà engagée la Métropole de Nîmes. Sur ses plus de 1.700 kilomètres de canalisations, la collectivité traque les fuites, avec plus ou moins de réussite. "En 2020, elles représentaient une perte de sept millions de mètres cubes d’eau. En 2021, six millions", indique sur France Bleu Gard Lozère Jean-Luc Chailan.

Selon le vice-président à Nîmes Métropole en charge du service public de l’eau, le réseau de canalisations peut parfois être fragilisé par des mouvements de terrain. "Vous savez bien que dans la région, nous avons un sol qui bouge énormément. On le voit par rapport aux fissures des maisons. Eh bien, ce phénomène contribue aussi à casser des canalisations."

Récupérer les eaux de pluies

Par ailleurs, la Métropole de Nîmes compte bien profiter des atouts d’un territoire soumis aux épisodes cévenols en récupérant les eaux de ruissellement via une retenue. "À Caveirac, nous avons une carrière qui peut emprisonner 830.000 mètres cubes d’eau lors d’inondations. Et cette eau pourrait servir aux agriculteurs, aux pompiers ou encore aux stations de lavage", précise Jean-Luc Chailan.

