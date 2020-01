Ski en Auvergne : sans neige, les stations maintiennent une bonne fréquentation

Super-Besse, Besse-et-Saint-Anastaise, France

Le col du Guéry, le col de la Croix Morand...la neige n'était pas présente sur les bas-côtés de ces routes souvent empruntées par les skieurs. Au bas des pistes de Super-Besse, la même constatation est faite par Alex et Pablo, deux sportifs périgourdins : "On pensait qu'il y aurait de la neige, mais bon. On va en profiter quand même !" lancent optimistes les deux garçons, rugbyman à Montpazier et gardien de but à Bergerac.

La neige au bas des pistes n'était pas de bonne qualité... © Radio France - Mickaël Chailloux

Plus loin, Florian est venu du Maine-et-Loire pour skier. Après avoir dévalé les pentes, il confie : "C'est pas exceptionnel, il faut bien choisir son chemin !" explique-t-il, car la neige est bien maigre. Certains skieurs, agacés, ont fait tout pour éviter les blessures. Florian a lui jongler avec les gravillons et pierre dans la neige. Mais il n'aurait manqué ce rendez-vous pour rien au monde. "En cinq jours, c'est la deuxième fois que je skie" soupire-t-il "c'est un peu décevant, mais on sait que c'est aléatoire."

Une frustration pour Super-Besse

C'est évidemment pas le scénario qu'avait prévu le directeur de la station Vincent Gatignol, lorsque début novembre, il avait vu cette neige tomber en abondance sur les monts du Sancy. "On fait avec" lance-t-il aujourd'hui. Mais, cependant, ces vacances de Noël sont loin de le déprimer. "On a eu _une fréquentation très très bonne en deuxième semaine_, si on se fie au nombre de véhicules sur les parkings. Le centre ludosportif a aussi très bien travaillé, ce qui montre qu'il a fait ce pour quoi il est là, à savoir, proposer des alternatives." Un ressentiment confirmé par les chiffres donnés par l'office de tourisme du Sancy : le taux de remplissage des hébergements est de 66 %. L'an dernier, à la même période, les chiffres étaient de 58%.

"Les prévisions à moyen et long terme, on évite"

Si ce tableau est satisfaisant, Vincent Gatignol a néanmoins un regret, ou tout du moins, une frustration. "On a pris beaucoup de neige en novembre. Des couches multiples qu'on a pas pu garder, ou en partie seulement." Ce qui est sur, c'est qu'avec des conditions météo favorables, Super-Besse aurait pu signer sa meilleure saison depuis des années, avec "une fréquentation qui aurait été record".

Les parkings étaient remplis à Super Besse ce vendredi © Radio France - Mickaël Chailloux

Février s'annonce meilleur

De fait, les stations ne s'avancent pas à des prévisions pour le nouveau gros temps des stations, en février. "On peut perdre, gagner ou reproduire de la neige" explique Vincent Gatignol, mais cela dépendra évidemment de la météo. En tout cas, les hébergements resteront très fréquentés pour cette période. Selon l'office de tourisme du Sancy, le mois de février serait bien meilleur, avec un taux de remplissage d'au moins 80% entre le 15 et le 29 février prochain.