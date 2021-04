Maurienne : quand l'écologie l'emporte sur l'extension de domaines skiables

Vendredi 9 avril, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement suspendu une partie du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Maurienne. Concrètement, cela se traduit par l'arrêt temporaire de quatre projets d'extension de domaines skiables. Les associations de protection de l'environnement parlent "d'une victoire inédite".

Quatre extensions de domaines skiables en suspend

Parmi les quatre projets mis en suspension, deux visaient à relier des domaines skiables entre eux : la Croix du Sud, entre Valfréjus et Valmeinier, et une Les Karellis et Albiez-Montrond. Deux autres chantiers prévoyaient l'extension des domaines skiables d'Aussois et de Val-Cenis.

"Pourquoi agrandir des domaines skiables dans des endroits où il n'y aura plus de neige dans dix ans ?" s'étaient interrogés France Nature Environnement (FNE) et Valloire Nature et Avenir, les deux associations qui avaient saisi le tribunal administratif. Pour elles, ces projets sont synonymes de gouffre économique et de destruction écologique. Des arguments qui ont, semble-t-il, convaincu le tribunal administratif de Grenoble.

Cette décision est cependant temporaire, le tribunal avait été saisi en référé - une procédure d'urgence. Le juge doit encore se prononcer sur le fond du dossier, sûrement pas avant 2022.

Pourquoi agrandir des domaines skiables dans des endroits où il n'y aura plus de neige dans dix ans ? - Eric Féraille, président régional de la FNE

Une décision amère

De leur côté, les élus locaux, représentés par le Syndicat du Pays de Maurienne (SPM) se disent déçus. Ces projets représentent plusieurs années de travail et des investissements financiers. "Cette décision met en péril la survie économique de notre modèle de vie", a réagi le maire d'Aussois, Stéphane Boyer, en apprenant la nouvelle.

Tout n'a cependant pas été suspendu, et "c'est déjà ça" pour Yves Durbet, le président du SPM. Les projets immobiliers du SCoT, notamment celui de la construction d'un Club Med à Valloire, sont encore en cours.

En attendant la prochaine audience, les élus du Pays de Maurienne promettent d'améliorer encore ces projets, notamment sur l'aspect environnemental. Ils espèrent qu'ils seront finalement validés.