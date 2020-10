SNCF Réseau et la Ligue pour la Protection des Oiseaux ont signé ce lundi 12 octobre une convention de partenariat pour préserver la biodiversité. Les voies ferrées sont en effet souvent en lisière de terrains boisés ou constituées de haies.

SNCF Réseau et la LPO main dans la main pour défendre les oiseaux en Bourgogne-Franche-Comté

Dans le cadre de l’élaboration de son plan d’actions biodiversité 2020 – 2025, SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté a signé une convention de partenariat d’une durée d’un an avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Franche-Comté, de Côte-d’Or et Saône-et-Loire, de l’Yonne et de la Nièvre, ce lundi 12 octobre. Elle a pour vocation d’être déclinée de manière pluriannuelle à compter de 2021.

L’objectif : préserver la biodiversité sur le réseau ferroviaire régional.

Cette convention de partenariat a pour objectif de structurer le travail et le partage des connaissances sur des thématiques d’intérêt commun, en visant des objectifs précis :

Mieux connaître les enjeux liés aux oiseaux du territoire

Ce partenariat permettra tout d’abord de favoriser le dialogue entre SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté et la LPO avec la mise en place d’un comité régional de suivi. Ce comité aura pour vocation de définir une feuille de route portant sur les actions communes des deux parties, de partager des actualités, des problématiques, des enjeux propres à chaque entité et de valoriser les retours d’expériences respectifs.

Accompagner des initiatives d’innovation et d’études scientifiques

Ce partenariat permettra également à SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté de bénéficier de l’expertise de la LPO sur les initiatives d’innovation et les études scientifiques, notamment sur l’impact de l’activité ferroviaire sur le développement des oiseaux. Une étude de mortalité sera réalisée sur la ligne Belfort – Delle afin d’observer s'il existe une mortalité spécifique des oiseaux aux abords des lignes électrifiées.

Un nid vide installé au dessus d'une voie ferrée - SNCF Réseau

De plus, un accompagnement sera mis en place dans la recherche de dispositifs de prévention d’électrocution des oiseaux avec, par exemple l’installation de nids artificiels pour les cigognes blanches. Ceux-ci sont installés près des voies pour tenter d’empêcher les cigognes de venir nicher sur les pylônes supportant les caténaires

L’objectif : éviter des dommages sur les installations électriques et protéger les oiseaux d’une potentielle électrocution.

Nid de cigognes à Toutry (21) mars 2020 - SNCF Réseau

En mars dernier, des cigognes avaient ainsi établi leur nid sur un pylône situé sur la commune de Toutry (21). Une réflexion a d’ores et déjà été engagée avec l’entreprise électronique TE Connectivity qui travaille sur l’élaboration de dispositifs anti-nidification.

La LPO accompagne et conseille SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté sur les bons réflexes à adopter lorsque de tels comportements de nidification sont observés sur les installations ferroviaires.