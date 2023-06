Sobriété en eau : chasse aux fuites, surveillance… le plan du département pour lutter contre le gaspillage

Si votre robinet goutte, vous perdez cinq litres d'eau par heure. Avant même d'arriver au robinet, un litre d'eau sur cinq est perdu, selon les chiffres de l'association de consommateurs UFC-Que choisir. Une aberration, d'autant plus qu'à cause de la sécheresse hivernale (cumulée à la sécheresse de l'été dernier, et malgré les pluies récentes) les sources n'ont toujours pas retrouvées leurs taux de remplissage habituels.

Plan de sobriété

Le lac de la Ganguise (Lauraguais) ou de Montbel (Ariège) par exemple ne sont qu'à la moitié de leur capacité (45% pour Ganguise et 63% pour Montbel). Nous risquons des restrictions cet été. Pour éviter la catastrophe, une coupure d'eau potable, le département de la Haute-Garonne met en place de nouvelles mesures de sobriété :

Élargir la surveillance des sources protégées : 12 s'ajoutent aux 45 déjà intégrées au dispositif. Ça permet de mesurer les effets du changement climatique sur les nappes phréatiques.

: 12 s'ajoutent aux 45 déjà intégrées au dispositif. Ça permet de mesurer les effets du changement climatique sur les nappes phréatiques. Mesurer la température de l'eau en continu, c'est une nouveauté. Jusqu'à maintenant on ne faisait pas de relevé avant le prélèvement pour l'eau potable.

en continu, c'est une nouveauté. Jusqu'à maintenant on ne faisait pas de relevé avant le prélèvement pour l'eau potable. Lancement d'un appel à projet pour traquer les fuites . Elles représentent 20% de perte et selon l'UFC-Que choisir, les investissements de l'État dans la rénovation du réseau sont insuffisants. Le département met 1 million d'euros sur la table, là aussi c'est inédit.

. Elles représentent 20% de perte et selon l'UFC-Que choisir, les investissements de l'État dans la rénovation du réseau sont insuffisants. Le département met 1 million d'euros sur la table, là aussi c'est inédit. Réutiliser les eaux usées et traitées ? On n'en utilise moins d'1% actuellement, la loi interdit pour l'instant d'arroser un stade ou de laver des véhicules avec ces eaux usées. Une aberration pour le président de département, Sébastien Vincini, qui appelle le gouvernement a prendre un décret en ce sens.

Avec toutes ces mesures, l'objectif du département est de diminuer de 10% sa consommation d'ici 2030. La principale source de consommation pour le département ce sont les collèges : un collège représente 2.000 mètres cube d'eau par an ! C'est presque l'équivalent d'un bassin olympique de 50 mètres, comme celui de la piscine Léo Lagrange à Toulouse.

Production d'eau potable compromise

Le manque d'eau n'est pas le seul défit, la température de l'eau en est un autre. L'été dernier, pendant les pics de chaleur, il a fallu faire des concessions pour pouvoir continuer à alimenter le département en eau potable. "L'eau était au delà de 25 degrés pendant quelques jours, explique le président du département, or c'est le seuil de potabilité, au-delà on n'est pas censé produire d'eau potable. Il y a donc eu une surveillance accrue. C'est pour ça que l'été, parfois l'eau sent fort le chlore. L'eau est davantage chargée en matière de traitements, ce qui permet de la rendre quand même potable."