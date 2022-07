Sobriété énergétique : les copropriétés, prochain chantier d'envergure

Le gouvernement continue de travailler sur son plan de sobriété énergétique et examine ce mercredi le volet "Logement". Parmi les chantiers à mener pour plus d'économies d'énergies, il y a la rénovation des copropriétés. Retour sur les outils à disposition des copropriétaires.

La mairie de Paris a présenté son dispositif Eco-Rénovons Paris 2 (ERP 2) début juillet. Un projet qui vise à rénover 100 % des 47 000 copropriétés d’ici 2050.

Dans le XVème arrondissement de Paris, dans un immeuble situé Rue des Bergers, cette question de la rénovation s'est posée en 2014 lors d'un projet de ravalement de façade. Jacqueline Gabison était alors présidente de la copropriété. A l'époque, elle s'est tournée vers le service de la mairie de Paris : le CoachCoPro. Elle décrit un outil extrêmement complet "sans qui la rénovation n'aurait jamais pu se faire". Ce service accompagne les copropriétaires dans leur démarche de projet de rénovation énergétique, de l'audit énergétique jusqu'à la fin des travaux. Il en existe plusieurs en France. Comme Île-de-France Energies, notamment. Son directeur, Raphaël Claustre, estime d'ailleurs à 50% les économies d'énergie d'une copropriété après rénovation.

Un investissement

Pour la rénovation de son immeuble construit à la fin des années 50, Jacqueline a investi 24 000 euros. Un prix qu'il faut relativiser selon Raphaël Claustre : "Dans ces 24 000 euros, on ne compte pas les aides, ni les subventions ni les travaux que l'on aurait dû faire de toutes façon. Tel que le ravalement de façade".

Île-de-France Energies accompagne aussi les propriétaires dans leurs démarches pour obtenir ces subventions et des prêts à taux zéro, en cas de besoin.

"Un appartement dont la performance énergétique est dans les meilleures catégories se vend beaucoup mieux qu'un appartement classé G ou F" dans le tableau des classes énergétiques, insiste le chef d'entreprise.

Des bâtons dans les roues

Tout n'est pas rose dans la rénovation énergétique. Certains projets se heurtent parfois aux Architectes des bâtiments de France (ABF). "Si on est à 500 mètres d'un bâtiment classé, les ABF doivent donner leur avis, même si le bâtiment lui-même n'est pas classé". Un filtre injustifié pour Raphaël Claustre qui dénonce "une catastrophe". "On a plusieurs centaines de tonnes de CO2 qui sont émises chaque année à cause de ce blocage".

Certains projets de rénovation voient leur avenir compromis également à cause de la fin du dispositif ma prime rénov'copropriétés, prévue au 31 décembre 2022. "On a connu un très beau démarrage il y a un an et demie mais qui est en train de retomber à cause du défaut de visibilité" ajoute le directeur d'Île-de-France Energies. Des copropriétés qui ont lancé des audits énergétiques en début d'année ne sont plus certaines de recevoir les subventions qu'elles espéraient et finissent par renoncer.

Autant d'incertitudes auxquelles Agnès Pannier-Runacher, ministre de la transition écologique et Olivier Klein, ministre délégué à la ville et au logement, devront répondre lors du lancement du groupe de travail "Logement", lancé ce mercredi 27 juillet.