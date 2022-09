Sobriété énergétique : "A Dijon, ça fait plus de dix ans qu'on travaille sur ce sujet"

Face à l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité, la métropole de Dijon a présenté son plan. On en parle ce lundi avec le vice-président de la métropole de Dijon, en charge de la transition énergétique et des énergies renouvelables, Jean-Patrick Masson.

Expliquez-nous quelles sont les grandes lignes de ce plan de sobriété énergétique que vous avez présenté samedi aux élus de la métropole ? Qu'y a-t-il dedans ?

Un tel plan doit concerner tous les secteurs d'activité de la métropole. Mais avec un principe de base qui est assez simple : on ne diminue pas la qualité du service public, on ne ferme pas des équipements publics. C'est, je dirais, la première évidence, parce qu'après évidemment, il s'agit de travailler sur tous les éléments. Alors, par exemple, on se pose la question de la température dans les gymnases, pour qu'on baisse d'un ou deux degrés. Cela peut altérer légèrement le confort. Mais on mettra un petit pull un moment et puis ça devrait bien se passer. Mais moi, ce que j'aimerais dire surtout, c'est que ça fait dix années et même un peu plus qu'on travaille sur ce sujet. On a isolé les bâtiments, on continue de le faire. On a travaillé sur des systèmes d'énergies moins consommateurs. (...) on a anticipé, alors on ne savait pas évidemment qu'il surviendrait la guerre, la guerre en Ukraine, etc, mais c'est une politique suivie depuis plus d'une décennie.

L'objectif du plan climat énergie de Dijon Métropole pour 2020, c'était justement de réduire les consommations d'énergie de 20%. Est ce que ça a déjà été fait ? Est ce qu'on a atteint l'objectif ?

Pas tout à fait, je le reconnais volontiers. On est vers 14%. Ce qui est insuffisant. J'en ai discuté avec un collègue d'une autre collectivité que je ne nommerai pas de la taille de Dijon. Ils en sont à 4%, donc il y a un vrai sujet autour de ça, que ça ne peut être que des politiques de long terme. Là, aujourd'hui, on va se retrouver cet hiver, l'hiver prochain, avec des nécessités qui sont liées à la fois à la disponibilité de l'énergie et au prix. Donc deux choses qu'il va nous falloir gérer. On est pris dans un engrenage. Je le disais, nous, on aura un peu moins d'efforts à faire que d'autres. Et puis tout ce que nous mettons dans le plan énergie climat pour 2030, avec de nouveaux objectifs de baisse importants. J'ajouterai que la métropole a été retenue par l'Europe parmi les 100 villes durables ,résilientes, capables de faire baisser ses consommations, capables de faire baisser ces gaz à effet de serre très importants pour lutter contre le changement climatique.

L'augmentation des prix des énergies fossiles, ça coûte combien à la métropole ? Pour qu'on comprenne bien alors ?

On avait environ 6 millions et demi d'euros de dépenses d'énergie sur la métropole avant la crise. On va être vers 9 millions. Et si on n'avait pas fait l'effort, les efforts qu'on a fait, on serait vers 13 millions. On peut dire que la facture pour les collectivités, elle a au moins doublé de manière générale. C'est donc ça illustre bien les efforts qu'on a fait les années précédentes.

Il était aussi question d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables. Est ce que, là encore, le pari est réussi ?

Le pari est non seulement réussi, mais très largement dépassé puisqu'on frise les 40 %, grâce au réseau de chaleur urbain, et ça c'est un élément très important qu'il faut bien avoir en tête le fait de travailler sur des énergies locales puisque. On a essentiellement du bois et l'énergie de l'usine d'incinération de Dijon. Le fait de travailler sur des énergies de local, ça stabilise le prix pour l'usager, c'est à dire qu'on a une visibilité de long terme. GG20 pour 100 de gaz sur un réseau. Oui, je subis l'augmentation du gaz sur 20 % mais pas sur le reste.