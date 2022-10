Sobriété énergétique : à Mauzac, près de Toulouse, la mairie s’est lancée dans une chasse au gaspi

C'est la quête du moment dans les mairies et les collectivités : tenter de faire des économies sur les factures d'énergie. Les prix du gaz et de l’électricité ont explosé ces derniers mois. Le gouvernement a récemment présenté un plan de sobriété énergétique pour éviter les pénuries d'énergie cet hiver.

Ce plan comprend notamment des incitations à moins chauffer et à moins éclairer pour les collectivités. Une série de mesures qui devrait permettre de réaliser des économies. Une traque dans laquelle des nombreuses mairies se sont déjà lancées. Comme à Mauzac, dans le Volvestre, au sud de Toulouse.

Ecole, salle polyvalente, terrains de tennis : les dépenses énergétiques passées au crible

Depuis plusieurs mois déjà Éric Salat, le maire de Mauzac, commune de 1300 habitants, s'est engagé dans une chasse au gaspi sur le front des dépenses énergétiques. Mais la tâche est compliquée dans les communes où des aménagements ont déjà été faits. A Mauzac, l'école est de construction récente : elle est bien isolée. Pourtant la facture annuelle d'éléctricité est en train d'exploser : elle était d’environ 10.000 euros l’an dernier et devrait dépasser les 20.000 euros cette année.

Juste en face de l'école il y a la salle polyvalente, elle aussi de construction très récente : elle a à peine deux ans. Les jeunes de la commune y font de la danse hip-hop ou des arts martiaux. Cette année, les chauffages seront mis en route le moins souvent possible explique Eric Salat : « On les mettra ponctuellement quand il faudra, mais on ne va pas laisser libre accès au chauffage et aux associations, comme on avait envisagé de le faire. »

La mairie envisage aussi de demander au club de tennis d'arrêter les entraînements après 20 heures pour limiter l'éclairage des terrains. Un système de jetons pour faire fonctionner les spots lumineux pourrait être mis en place.

Cette année la consommation électrique de la commune de Mauzac devrait être multipliée par deux et demi et passer de cinquante mille à cent-vingt mille euros. Ce qui aura forcément des conséquences sur les investissements futurs, selon Eric Salat : « On a un vieux bâtiment, un ancien atelier municipal qui pouvait être dédié à de l'habitation ou un transformé en cabinet médical. On va attendre de voir si on donne suite à ce projet et si on peut, sans porter préjudice à nos comptes, assumer cet investissement. »

Moins d’investissement à venir dans les communes rurales ?

Un contexte de hausse des tarifs énergétiques compliqué pour les petites communes : Éric Salat est aussi vice-président de l'Association de Maires ruraux de la Haute-Garonne et il redoute de lourdes conséquences à venir pour les communes rurales : « On va le voir ressentir cette année, mais surtout l'année prochaine. La plupart des communes pourront affronter des surcoûts pendant un an ou un an et demi, grâce à leurs fonds de tiroirs, si je peux me permettre l’expression. Mais une fois que ces fonds de tiroirs seront râclés, il y a auras de vrais soucis dans le futur : de toute évidence, il y aura de moins en moins d'investissements dans les communes. Une commune qui a un projet de courts de tennis va devoir penser au financement de l’éclairage. Pareil pour une école ou un gymnase. Tous les projets, dans un futur proche, devront être pensés en terme de coûts de fonctionnement. Nous, communes rurales, en plus de manquer de services publics, risquons de devoir resserrer nos capacités, nos possibilités d'offrir du service public à nos administrés. Dans la ruralité, on va être très, très embêtés. »

La commune de Mauzac a un projet de parc photovoltaïque en partenariat avec un groupe privé sur un terrain communal de sept hectares. L'énergie produite serait revendue et génererait des revenus pour la commune : de quoi l'aider à pallier les surcoûts énergétiques. Mais le projet ne verra pas le jour avant deux ou trois ans.

Écoutez le reportage à Mauzac de France Bleu Occitanie :

