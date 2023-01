Sobriété énergétique : aux Tissages de Charlieu, les bureaux sont chauffés grâce aux métiers à tisser

L'entreprise textile Les Tissages de Charlieu, dans la Loire, est beaucoup moins inquiète de la hausse des prix de l'énergie que la plupart des sociétés françaises, car elle produit elle-même son chauffage. Depuis plusieurs années déjà, la chaleur dégagée par les métiers à tisser est récupérée afin de chauffer les locaux administratifs du site.

Au-dessus des 80 métiers à tisser installés sur la partie historique du site, est installé tout un système de tuyauterie dans lequel de l'eau est chauffée "grâce aux calories dégagées par les machines, et on chauffe les bureaux avec", explique Laurent Alex, directeur de production. Cet ingénieux système d'échangeurs et de compresseurs permet de chauffer 1000 m2 de bâtiments, soit l'équivalent de dix maisons. Notamment les bureaux de Sophie Badot. Elle gère Létol, une manufacture d'étoles en jacquard installée au sein des Tissages de Charlieu.

Impact environnemental réduit, coûts maîtrisés

"On met aussi bien à 15°C si on veut, et il y a des gens très frileux qui mettent leurs bureaux à 25°c", explique-t-elle, pour montrer que la gestion du chauffage n'est pas une préoccupation ici. La production d'énergie en interne dans cette période d'inflation est même une vraie source de soulagement pour elle. "Tous ces coûts réduits, maîtrisés sont négatifs pour l'impact environnemental, mais pour nous c'est une valeur positive parce que ça nous permet de ne pas être dépendant des augmentations, et cela nous permet de garder un prix honorable pour nos étoles", détaille Sophie Badot.

L'entreprise de Charlieu - qui produit aussi de l'énergie solaire grâce à des panneaux sur les toits - réfléchit à aller plus loin dans sa démarche, en installant un dispositif de stockage d'énergie. D'autant qu'elle va en produire encore plus ces prochaines années, grâce à l'extension de ses locaux, qui doivent abriter 40 nouveaux métiers à tisser. Le chantier vient de s'achever et les premières machines sont déjà en fonctionnement.