Sobriété énergétique : "ça ne va pas assez loin" selon les Amis de la Terre Midi-Pyrénées

"Nous sommes un petit peu déçus", a réagi Dominique Gilbon, co-président des Amis de la Terre en Midi-Pyrénées, ce lundi 10 octobre sur France Bleu Occitanie. Le responsable écologiste analysait le plan de sobriété énergétique dévoilé la semaine dernière par le gouvernement.

Dominique Gilbon regrette qu'"on le limite à 10% de sobriété. Il faudrait des limitations plus efficaces contre le gaspillage". Il s'interroge aussi sur l'honnêteté du gouvernement dans cette démarche, alors qu'il y a urgence pour sauver une planète qui va "à vau l'eau"

"On est dans une société de consommation à outrance, et quand quelque chose commence à aller mal, on fait une mesurette", alors qu'il faudrait prendre le problème plus en amont, selon le co-président des Amis de la Terre en Midi-Pyrénées.