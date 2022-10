Sobriété énergétique : ce qui va changer dans la Métropole de Dijon

Face à la crise, comment éviter les pénuries de gaz et d'électricité cet hiver ? Le gouvernement a présenté jeudi 6 octobre 2022 son "plan de sobriété énergétique" , avec 15 "mesures phares". Eclairage, chauffage, illuminations pour les fêtes, comment cette "sobriété" va-t-elle se traduire dans la Métropole dijonnaise ? Alors qu'au total, la facture énergétique pour la ville de Dijon, avec les augmentations, est passée de 6,5 millions à 9,5 millions d'euros par an, France Bleu Bourgogne fait le point avec Jean-Patrick Masson, élu à la Métropole, adjoint en charge de la transition écologique.

Diminution de l'intensité de l'éclairage public

"Cette année, entre 23 heures et 5 heures, nous allons passer à 50% d'intensité lumineuse par rapport à la puissance maximale des lampes. Cela n'implique pas un changement des ampoules, indique l'élu. Nous avons un système, au travers de On Dijon , qui nous permet de piloter nos différents mâts et donc l'intensité de l'éclairage". L'éclairage public est le premier poste de consommation électrique de la ville.

Dans le centre-ville, par exemple sur la Place de la Libération, les façades des bâtiments sont éclairées à la nuit tombée. "Bien sûr, nous allons nous attaquer à ce sujet, pour l'instant nous n'avons pas arrêté de plan précis. On travaille sur cet élément, promet Jean-Patrick Masson. Il y a des questions d'horaires ou bien on peut éteindre complètement, donc il faut qu'on discute des horaires. L'animation du centre-ville est un sujet, puisqu'on a un certain nombre de gens qui fréquentent le centre-ville en soirée".

Sur les commerces qui restent allumés la nuit

En parallèle du plan gouvernemental, un décret, annoncé en juillet 2022 , vient d'être publié. C'était déjà le cas pour Dijon, mais il généralise pour toutes les villes françaises l'extinction des lumières dans les magasins, pour les vitrines et les enseignes, de une heure à six heures du matin. Une obligation pas toujours respectée selon l'antenne locale de Greenpeace à Dijon. Elle interpelle la Métropole sur le sujet, avec une pétition . D'abord pour faire respecter ces règles, mais également pour élargir les horaires où les lumières doivent être éteintes.

"Il y a bien des boutiques qui ne le font pas, mais je dois dire que l'immense majorité le font, ne serait-ce que parce que ça joue sur leurs factures. Mais, effectivement, certaines, qui appartiennent à des chaînes, n'éteignent pas, reconnait Jean-Patrick Masson. Le problème, c'est qu'on ne nous fournit pas les moyens de contrôler et de mettre des procès-verbaux. On a la loi, mais il faut que cela se traduise par des capacités de contrôle. C'est le domaine de la police municipale en début de soirée, mais après c'est la police nationale et elle a souvent autre chose à faire". Selon lui, il n'y a pas eu d'amendes ou de sanctions contre des commerces qui laisseraient la lumière allumée la nuit, à Dijon.

Baisser la température dans les bâtiments, mais aussi dans le tramway

Selon le plan du gouvernement, dans les bureaux, la température maximale devra être de 19°C, abaissée à 16°C dans les lieux de stockage ou la nuit. Une règle qui sera suivie à Dijon. "Hormis ce qui concerne la petite enfance, dans les crèches, les maternelles, où il y a la nécessité de garder un niveau de confort, confirme Jean-Patrick Masson. Dans les gymnases, on va baisser la température. Dans les tramways, on va passer de 17 degrés à 15 degrés, parce que les gens sont habillés, ils ont leurs manteaux".

Question supplémentaire, comment chauffer le Palais des Ducs, monument ancien, par définition plus difficile à isoler ? "On a des chaudières modernes et beaucoup moins gourmandes en énergie, avance Jean-Patrick Masson. Il y a de grosses économies sur le pilotage du chauffage. C'est ce qu'on appelle la gestion technique centralisée, ça abouti à un pilotage beaucoup plus fin. On ne chauffe pas inutilement certains espaces".

L'élu rappelle également que la température va baisser d'un degré dans les piscines municipales, "qui sont assez consommatrices d'énergie". Toutes ces règles devraient entrer en vigueur "dans les jours qui viennent".

Quelles conséquences sur les illuminations à Noël ?

On sait déjà que les illuminations de Noël à Dijon ne dureront que quatre semaines, contre cinq habituellement, et que la durée d'allumage quotidienne sera réduite. "Il y a un plan d'illuminations, il faut que les services techniques travaillent pour garder le côté festif et en même temps diminuer la consommation d'énergie", prévoit Jean-Patrick Masson.

Et ensuite ?

Elu à la Métropole en charge de la transition écologique, Jean-Patrick Masson pose la question de l'après. "Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça va se passer ensuite. Quelle sera la position du gouvernement en termes de bouclier tarifaire?" Aujourd'hui, au niveau de l'électricité, Dijon se fournit auprès d'EDF en majorité, mais également chez des concurrents, notamment pour les énergies vertes, renouvelables. "On va devoir renouveler nos contrats, quels prix on aura sur le moment, puisqu'on peut tomber dans une conjoncture plus ou moins favorable ?".