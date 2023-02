Sobriété énergétique : des activistes éteignent des panneaux publicitaires dans plusieurs villes de France

À l'appel de plusieurs organisations de protection de l'environnement, des actions écologistes pour lutter contre le gaspillage énergétique ont été menées dans la nuit de samedi à dimanche, dans un contexte de sobriété énergétique. Au total, les organisations affirment avoir éteint ou recouvert plus de 2.400 dispositifs publicitaires, jugés trop énergivores. Plusieurs organisations son derrière cette initiative dont Alternatiba, ANV-COP21, Extinction Rebellion France, Greenpeace France et Résistance à l'agression publicitaire.

Les mairies interpellées par les militants

À Limoges (Haute-Vienne), des militants écologistes d'Extinction Rebellion et d'Alternatiba se sont mobilisés, rapporte France Bleu Limousin . "Un grand nombre de panneaux publicitaires restent allumés toute la nuit, malgré le nouveau règlement de la métropole qui prévoit l’extinction de 22h à 7h", dénoncent les deux associations dans un communiqué.

Ils étaient une douzaine à Saint-Etienne (Loire) pour dénoncer le gaspillage d'électricité, affirme France Bleu Saint-Etienne Loire . Les militants annoncent avoir contacté la mairie pour leur parler de ce problème. Du côté de Poitiers (Vienne), les organisations souhaitent également une modification des règles concernant les panneaux lumineux et la lumière dans les vitrines des commerces. Greenpeace et Extinction Rebellion demandent "l’extinction des panneaux lumineux et des écrans publicitaires en continu, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, et pas uniquement de 23h à 7h du matin" mais aussi, "l’extinction des vitrines et enseignes lumineuses le jour, puis dès la fermeture des magasins, et non pas 1h avant l’ouverture et 1h après la fermeture" indique France Bleu Poitou . Une pétition est en ligne pour demander des actions aux élus . Au total, à Poitiers, 81 dispositifs publicitaires lumineux ont été éteints et recouverts par des affiches.

À Montpellier, France Bleu Hérault rapporte également que des militants de plusieurs organisations écologistes ont répondu présent. Greenpeace a notamment interpellé le maire de la ville Michaël Delafosse : "ça ne vous dérange pas tous ces panneaux de pub en ville qui polluent et incitent les gens à acheter des choses inutiles ?" peut-on lire sur le réseau social Twitter.

Sensibiliser la population

À Rouen (Seine-Maritime), France Bleu Normandie parle d'une vingtaine de militants mobilisés. Munis de colle, d'affiches et des clés pour ouvrir les panneaux publicitaires, les militants ont arpenté les rues de Rouen à la recherche des publicités et des enseignes éclairées. Ils estiment que ces actions permettent également de sensibiliser la population : on essaye de sensibiliser le public grâce à ce genre d'actions, raconte notamment Gaëtan interrogé par France Bleu Normandie. On passe devant ces panneaux et on ne fait même plus attention que ça consomme de l'énergie". Il rappelle par ailleurs que les efforts doivent être réalisés par tout le monde et non pas seulement par les particuliers : "J**e pense qu'il y a quelques exemples à montrer ailleurs, et notamment dans les entreprises".

Un avis partagé par Camille à Saint-Etienne :"on nous demande de baisser notre chauffage, d'éteindre le Wifi en partant ou de mettre des cols roulés, et derrière, on laisse allumées des publicités et de vitrines, c'est absurde !", dénonce-t-elle. Dans la préfecture de la Loire, les militants expliquent aussi avoir lancé une pétition pour sensibiliser les habitants .