Sobriété énergétique : des entreprises de Tours bientôt raccordées au réseau de chaleur ?

C'est le mot à la mode en cette fin d'année : la sobriété énergétique ! Les Français sont appelés à réduire leur consommation d'électricité et de chauffage en pleine crise de l'énergie : pas plus de 19 degrés à la maison cet hiver pour éviter les fameuses coupures d'électricité. Mais comment ça se passe pour les collectivités et les entreprises qui doivent aussi appliquer cette sobriété. Hier (jeudi), la ville de Tours et la métropole ont réuni le tout premier Conseil local de Sobriété énergétique à l'Hôtel de ville. L'occasion pour les communes de la métropole, le Département, les bailleurs sociaux ou encore les entreprises de mettre en commun les meilleures idées pour faire des économies d'énergie et investir durablement dans la sobriété énergétique. Parmi les idées mises sur la table : le raccordement de certaines entreprises au réseau de chaleur de la métropole de Tours.

Bon pour la planète et moins cher

Le réseau de chaleur est toujours en cours de déploiement dans toute la métropole même si déjà 12 kilomètres de canalisations sont en marche dans l'ouest du territoire. C'est en fait la chaleur émise par du bois qui brûle qui se répand ensuite dans les tuyaux sous terrains et chauffent les bâtiments public. L'objectif c'est de faire profiter les entreprises pour chauffer leurs locaux. C'est bon pour la planète avec une baisse de 45% des émissions. C'est aussi moins cher qu'un chauffage au fioul comme l'explique Fabrice Voiry, directeur de la transition énergétique à la métropole et à la Ville de Tours : "Un réseau de chaleur, plus il y a de personnes qui se raccordent dessus, plus on le densifie, plus on mutualise certains coûts et plus il est intéressant. Ce qu'il faut c'est trouver un maximum de personnes pour se raccorder sur le chemin de façon à densifier le réseau".

Les patrons n'auront rien à débourser pour l'installation mais cette chaleur, beaucoup plus verte, "n'est pas gratuite" assure Fabrice Voiry. Il faudra toujours payer ses factures auprès de Dalkia (EDF) et Engie. Des factures à des prix beaucoup plus raisonnables. En revanche, tout cela reste une idée. Un groupe de travail entre la Métropole et la Ville doit encore se pencher sur ce projet.