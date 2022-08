Sobriété énergétique : "Il faut que le gouvernement accompagne nos concitoyens", selon Laetitia Sanchez (EELV)

Incendies, canicule, orage, sécheresse : les évènements climatiques de l'été 2022 vont-t-il changer notre rapport au dérèglement climatique ? Dans un sondage exclusif réalisé pour France Bleu, l'institut Odoxa révèle ce lundi que 71% des Français désormais craignent d'être touchés directement par ces aléas.

"La canicule nous a durement frappés, on voit les prairies dévastées, les hectares partis en fumée, les appartements dans lesquels on souffre de la chaleur, etc. Je pense qu'on peut pas éviter la prise de conscience", estime Laetitia Sanchez, maire de Saint-Pierre du Vauvray (Eure) et co-présidente du groupe Europe Ecologie les Verts (EELV) au conseil régional de Normandie.

"Aller vers un changement de comportement"

S'il y a prise de conscience, comment alors atteindre la "sobriété énergétique" prônée par le gouvernement ? "Ce n'est pas à chacun de se débrouiller pour trouver des solutions de sobriété, cela s'organise en rénovant les logements, en offrant des solutions de transport comme l'Allemagne l'a fait avec le train à neuf euros, ou avec la gratuité en Espagne. Il faut vraiment que le gouvernement accompagne nos concitoyens pour aller vers un changement de comportements. Aujourd'hui, on a des plans de relance routiers au lieu d'investir sur le train", poursuit Laetitia Sanchez, invitée ce lundi de France Bleu Normandie.

Pour changer les comportements, faut-il encadrer ou même taxer les trajets en jet privé, comme cela a été évoqué au cours de l'été ? "Les jets, c'est plus un symbole des inégalités, estime Laetitia Sanchez. Certains vont pouvoir continuer à rouler avec des véhicules polluants et utiliser des jets privés, quand d'autres vont avoir des difficultés au quotidien pour se déplacer parce que l'on a seulement laissé la route comme solution. Bien entendu, il faut traiter ces inégalités, mais il faut aussi travailler sur les solutions pour tous et ne pas seulement se cacher derrière des symboles."