Sobriété énergétique : les citoyens de l'Eurométropole font plus de 1000 propositions

"Comment atteindre la sobriété énergétique individuellement et collectivement sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg?" C'est à cette question que plus de 12 000 citoyens ont tenté de répondre lors d'une grande consultation en ligne , dont les résultats ont été présentés vendredi 27 janvier par le Conseils de développement (Codev). Au total : 1100 idées ont été proposées et débattues en un peu plus d'un mois via la plateforme Make.org.

ⓘ Publicité

Consensus sur l'isolation des bâtiments et l'éclairage public

Ce sont surtout les 25-34 ans qui se sont emparés de cette consultation. Ils représentent près d'un quart des internautes ayant fait des propositions, contre 12% pour les 65 ans et plus (qui représentent 26% de la population de l'Eurométropole). Plus de 300 000 votes ont été recensés par la plateforme pour soutenir ou s'exprimer contre les propositions des internautes.

Ce sont les bénévoles du Conseil de développement (Codev) qui ont piloté cette consultation © Radio France - Jules Hauss

Parmi les propositions qui ont fait "consensus" chez les participants selon les organisateurs : les efforts collectifs demandés aux collectivités. "La réduction de l'éclairage public par exemple fait consensus, éclaire Thérèse Chartier, co-organisatrice de la consultation pour le Codev. Les citoyens se sont prononcés pour l'extinction des vitrines, la fin des lampadaires toute la nuit. Ils demandent aussi une meilleure isolation des bâtiments publics et privés ou encore pour le développement du train et des pistes cyclables."

Les mesures qui touchent aux libertés individuelles font elles davantage débat. "Les mesures contestées sont celles qui réduisent les libertés individuelles, par exemple l'interdiction de l'accès aux voitures à l'hypercentre de Strasbourg ou la réduction de la vitesse à 110 km/h sur l'autoroute", poursuit Thérèse Chartier. Le développement de la géothermie ou encore des équipements pour véhicules électriques font aussi partie des sujets "controversés".

Des propositions présentées aux élus en juin

Enfin une troisième catégorie de mesures suscitent elles carrément le rejet. La fermeture de la patinoire l'été, l'interdiction des climatiseurs individuels ou encore le décalage des matchs du Racing du soir à l'après-midi pour éviter l'éclairage du stade ont été proposés sur la plateforme. Mais ces mesures ont recueilli une grande majorité d'avis négatifs de la part des internautes.

"Cette consultation fait partie d'un projet global que l'on mène sur la question avec d'autres commissions et ateliers. Nous présenterons au moins de juin un avis aux élus de l'Eurométropole à partir de ce travail. Notre avis sera le reflet de ce que la population est prête à faire ou non et ce sur quoi il faudra l'accompagner", explique Anne-Marie Bresch, l'autre co-animatrice de la consultation. En attendant des ateliers autour de ces thématiques seront organisés dans plusieurs villes de l'Eurométropole ces prochaines semaines.

À lire aussi Eurométropole de Strasbourg : le diesel et les véhicules les plus polluants interdits en janvier 2028