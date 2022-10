Sobriété énergétique : Toulouse réduira sa cadence de métro et ses illuminations de Noël

Lors de sa conférence de presse de rentrée, Jean-Luc Moudenc avait donné à la presse rendez-vous en octobre pour dévoiler les mesures prises pour limiter la consommation en gaz et électricité des bâtiments publics. Ce 13 octobre, une batterie de décisions de bon sens ont été révélées, semblables à celles prises dans d'autres collectivités. Exemples les plus parlants.

Stadium, métro, téléphérique, éclairage nocturne

Écoles et bâtiments de la collectivités (mairie, annexes, etc) à 19°C max, les crèches et Ehapd ne sont pas concernés. Seules les pièces occupées seront chauffées, le chauffage sera allumé plus tard le matin, éteint plus tôt le soir. Eau chaude éteinte dans les bâtiments administratifs

(mairie, annexes, etc) à 19°C max, les crèches et Ehapd ne sont pas concernés. Seules les pièces occupées seront chauffées, le chauffage sera allumé plus tard le matin, éteint plus tôt le soir. Eau chaude éteinte dans les bâtiments administratifs Eclairage public éteint dès minuit à partir de fin octobre, sauf lieux de passage (gare, centre historique, places près d'un métro)

éteint dès minuit à partir de fin octobre, sauf lieux de passage (gare, centre historique, places près d'un métro) Piscines : baisser de 1°C la température de l'eau, de 2°C celle de l'air. Gymnases maintenus à 15°C

: baisser de 1°C la température de l'eau, de 2°C celle de l'air. Gymnases maintenus à 15°C Patinoire Bellevue : équipement d'un revêtement spécial plus économe

Bellevue : équipement d'un revêtement spécial plus économe Noël : les décorations seront installées une semaine plus tard et démontées une semaine plus tôt. Les monuments et décorations seront éteintes à 22h.

: les décorations seront installées une semaine plus tard et démontées une semaine plus tôt. Les monuments et décorations seront éteintes à 22h. Transports : un peu moins de métros (donc un peu plus d'attente) en heure creuse à partir de fin octobre. Téléo le téléphérique qui fonctionne normalement jusqu'à minuit s'arrêtera à 22h

: un peu moins de métros (donc un peu plus d'attente) en heure creuse à partir de fin octobre. Téléo le téléphérique qui fonctionne normalement jusqu'à minuit s'arrêtera à 22h Stadium : conversion en cours en éclairage LED, comme 13 stades de l'agglo le sont déjà

: conversion en cours en éclairage LED, comme 13 stades de l'agglo le sont déjà Rénovation énergétique de certains bâtiments comme la salle Barcelone (canal de Brienne) ou l'école maternelle Etienne Billières (Patte d'Oie)

de certains bâtiments comme la salle Barcelone (canal de Brienne) ou l'école maternelle Etienne Billières (Patte d'Oie) Plus d'énergie solaire, avec un projet d'ombrières photovoltaïques sur le parking du Zénith et sur le parking-relais de l'Oncopole. Projet d'un technicentre à énergie positive boulevard d'Atlanta.

La Métropole de Toulouse, qui a déjà financé la rénovation thermique de 9.000 logements sociaux, va doubler ces aides. Comme la Région, elle aide aussi les particuliers dans le financement de leur rénovation thermique, à hauteur de quelques milliers d'euros. Cet hiver, plus de 35.000 foyers de Balma, Saint-Jean, Saint-Orens mais aussi de certains quartiers toulousains (Rangueil, Montaudran, les Minimes etc) seront éligibles à ces aides-là.

La collectivité a réduit sa consommation de gaz de 19% entre 2014 et 2021, et produit deux fois plus d'énergie propre qu'en 2016.