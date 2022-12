Sobriété énergétique : un appartement pédagogique à Loches pour rappeler les bons gestes

La sobriété énergétique : c'est le mot à la mode en pleine crise énergétique. Tous les Français sont appelés à faire des efforts pour réduire leur consommation et éviter les coupures cet hiver . Pour rappeler les bons gestes, il existe un appartement pédagogique lancé par le département d'Indre-et-Loire il y a quelques années. L'objectif est notamment d'aider les gens en situation de précarité énergétique à faire des économies. En ce moment, il est à Loches et France Bleu Touraine l'a visité avec un groupe.

ⓘ Publicité

"Mettre cet argent ailleurs"

Il a (presque) tout d'un vrai appartement : un salon, une cuisine, des chambres et une salle de bain. Accessible au premier étage d'un immeuble lochois, l'appartement pédagogique nous enseigne toutes les petites techniques pour économiser l'énergie et notre argent ! Direction le salon et tous ces appareils électroniques. Des appareils toujours branchés et qui restent souvent en veille le jour et la nuit : "On paye cette énergie alors qu'on utilise pas les appareils" explique Agnès Roumaneix, conseillère en économie sociale et familiale pour le Département d'Indre-et-Loire et notre guide dans l'appartement.

La solution la plus simple reste donc de brancher la télévision ou le lecteur DVD à une multiprise avec un interrupteur. Une fois éteinte, les appareils ne consomment plus ! Un geste simple dont Michèle, habitante de Loches, n'avait pas forcément conscience : "J'en ai chez moi mais je les laisse allumées, je n'y pense pas" confie-t-elle. Michèle a de petits revenus et un appartement énergivore, elle va pouvoir faire des économies estimées à 80 euros par an en appliquant cet écogeste : "Toutes ces économies accumulées vont me permettre de mettre cet argent ailleurs, dans de la nourriture ou des vêtements chauds pour éviter d'allumer le chauffage" assure-t-elle.

Une douche ? Cinq minutes max !

Dans la salle de bain, les participants sont moins bons élèves. Quand Agnès Roumaneix leur demande combien de temps ils passent sous la douche, les réponses sont parfois étonnantes : "20 minutes" lance Dimitri. "Il est conseillé qu'une douche dure cinq minutes, on est donc à 45 litres. On a le temps de se laver avec tout ça non ?" répond alors Agnès Roumaneix. Car se doucher pendant 20 minutes, c'est l'équivalent d'un bon bain chaud. Un gaspillage évitable d'autant que plus une douche dure longtemps plus on consomme de l'énergie rappelle Agnès Roumaneix : "L'eau de la douche, on la paye deux fois. On paye l'eau et on paye l'énergie qu'on utilise pour chauffer l'eau froide".

Ces écogestes peuvent paraitre des évidences, mais il est bon de les rappeler selon Agnès Roumaneix : "On ne part pas des mêmes bases éducatives dans notre vie et notre vie quotidienne. L'utilisation du logement c'est très personnel, il y a une dimension culturelle".

loading