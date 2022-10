Sobriété énergétique : un site internet pour suivre la consommation d'énergie du pays en temps réel

Après CovidTracker et ViteMaDose, Guillaume Rozier, ingénieur informatique, lance ce vendredi son nouveau site internet : TrackMyWatt permet de suivre la consommation d’énergie en France en temps réel.

"Faire de la pédagogie et donner de l'autonomie aux Français"

"C'est très important de faire de la pédagogie et de donner des chiffres plus précis aux Français", a précisé Guillaume Rozier sur franceinfo ce vendredi. Alors que le gouvernement a présenté jeudi son plan de sobriété énergétique , l’ingénieur informatique souhaite "donner de l'autonomie aux Français" et leur permettre de suivre "la puissance consommée d'énergie en direct quart d'heure par quart d'heure". Il prévoit de rajouter au site "beaucoup de fonctionnalités dans les prochaines semaines et dans les prochains mois".

"A long terme, on va devoir électrifier notre société, nos usages, nos transports" - Guillaume Rozier

Guillaume Rozier a expliqué vouloir répondre à deux enjeux sur l'énergie et l'électricité : un de court terme et un de long terme. "L'enjeu de court terme c'est, ‘est-ce qu'on va arriver à passer l'hiver ?’, a-t-il questionné, rappelant que si les pics de consommation d'l'électricité se multiplient, RTE, le distributeur de l'électricité en France, pourrait être amené à effectué des délestages locaux. "Le deuxième problème concerne la consommation d'énergie au total", a-t-il expliqué : "à long terme, on va devoir électrifier notre société, nos usages, nos transports, ce qui va produire une consommation d'électricité beaucoup plus importante. Et donc, les experts nous disent qu'on va devoir être plus sobre, consommer moins d'électricité pour pouvoir concilier tous ces usages."

Les trois fonctions de TrackMyWatt

TrackMywatt.fr est un site Internet "gratuit et sans pub", a précisé l'ingénieur. Le site permet aux Français de suivre la consommation d'énergie, la puissance consommée d'énergie en direct quart d'heure par quart d'heure_. "On prévoit de rajouter beaucoup de fonctionnalités dans les prochaines semaines et dans les prochains mois",_ a-t-il ajouté. Les données d'Ecowatt, le site de RTE jugé "très utile et important", seront prochainement intégrées à Track My Watt.

Le suivi de la puissance en direct

Aujourd'hui, les trois principales fonctionnalités de TrackMyWatt sont donc le suivi de la puissance électrique en direct, "pour savoir si on est actuellement dans un pic ou pas, quelle puissance d'électricité on consomme", a précisé Guillaume Rozier. C'est pour avoir une sorte de météo énergétique".

La quantité totale d'énergie consommée en France

La deuxième fonctionnalité permet de visualiser la quantité totale d'énergie consommée dans le pays, "puisque le gouvernement s'est fixé un objectif de baisser de 10% la quantité d'énergie consommée". Le site propose donc un module qui permet de comparer la quantité d'électricité qu'on a consommé le mois actuel par rapport à une consommation d’électricité habituelle sur le même mois.

Détecter les moments de pics de consommation

La troisième fonctionnalité permet de détecter le moment où surviennent des pics, et les niveaux des pics de puissance électrique. "Sur quels mois interviennent ces pics et à quel niveau", précise Guillaume Rozier.