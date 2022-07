Sobriété énergétique : une majorité de communes manchoises éteint les lampadaires.

A l'heure où le gouvernement promet la sobriété énergétique et des mesures pour réduire la publicité lumineuse dans les villes, de plus en plus de communes de la Manche optent déjà pour la baisse de l'éclairage public.

Décision prise par souci de l'environnement ou pour faire des économies, les communes de la Manche sont de plus en plus nombreuses à limiter l'éclairage nocturne. Dernière en date : Avranches qui a pris un arrêté à la mi-juillet pour élargir les horaires et les jours où les lampadaires sont éteints. Une démarche qui est loin d'être isolée : selon le SDEM, le syndicat mixte d'Energies de la Manche, qui gère la compétence" éclairage public" pour 242 communes -soit la moitié des communes du département - moins de 5% des communes éclairent encore à 100% la nuit. Sur les 95% restants, les deux tiers pratiquent l'extinction nocturne, partielle ou totale.

Prise de conscience

Et le SDEM est de plus en plus sollicité sur ces questions d'éclairage public : les communes changent de pratique, du fait de la hausse du prix de l'énergie mais pas seulement explique David Piedagnel, directeur adjoint du SDEM " Il ne faut pas négliger la sensibilisation à la pollution lumineuse, qui est assez récente, avec la prise de conscience que l'éclairage public partout tout le temps, ce n'est pas la solution. "

Le confinement a aussi été une période test pour de nombreuses communes qui ont éteint l'éclairage.

Les habitants ont été les premiers sensibilisés à ce gaspillage d'éclairage inutile, et ça a été déclencheur de ces nouvelles pratiques. David Piedagnel, directeur adjoint du SDEM

La sobriété énergétique se traduit de plus en plus concrètement sur le terrain. Et certaines communes font preuve d'imagination. Exemple : ces panneaux photovoltaïques installés sur un bâtiment communal aux Moitiers d'Allonne. Ils alimentent l'éclairage de la rue principale et d'un nouveau lotissement et c'est loin d'être un cas isolé. "_On assiste à une prise de conscience et aussi une prise d'initiative par des communes qui dans leur coin développent des bonnes idées et des principes novateurs_. " explique David Piedagnel

10% du réseau du SDEM doit être modernisé

Faire baisser les factures et diminuer la pollution lumineuse, ça passe aussi par la modernisation du réseau: 10% de celui du SDEM, énergivore ou mal utilisé, doit encore être revu

En moyenne, l’éclairage public représente un tiers de la facture d’électricité d'une commune. Une loi pour réduire la pollution lumineuse existe déjà depuis 2018 mais elle est mal appliquée. Le 14 juillet, Emmanuel Macron a annoncé un «plan de sobriété» énergétique" dont le but est de réduire de 10% notre consommation d'énergie par rapport à 2019, d'ici 2024.