Sobriété : le Stade des Alpes à Grenoble en mode économie d'énergie

Comme les autres enceintes qui abritent des rencontres professionnelles, le Stade des Alpes à Grenoble doit désormais se plier aux nouvelles normes édictées pour passer l'hiver et éviter de trop solliciter le réseau électrique. Ces mesures concernent en premier lieu l'éclairage du stade, qui entraine une consommation de 900 kilowatts / heure à chaque rencontre. Au foot ou au rugby, la pelouse était jusqu'ici éclairée à pleine puissance deux ou trois heures avant les matchs. Désormais c'est une heure ou deux avant - et cela dépend du sport. Par ailleurs à Grenoble, les tribunes ne sont plus éclairées.

La pelouse moins chauffée

Autre mesure demandée par le gouvernement, la réduction du chauffage de la pelouse. A Grenoble, des tuyaux raccordés au réseau de chauffage urbain passent sous l'herbe. Habituellement les racines sont maintenues à une température comprise entre 9 et 12 degrés afin de préserver cette pelouse qui a couté 2 millions d'euros. Désormais, lorsque les températures extérieures le nécessiteront, le chauffage n'ira pas au delà des 10 degrés. Et lorsque le réseau électrique sera en grande tension, le chauffage se contentera d'assurer la fonction hors-gel. Enfin dans les loges et les autre espaces intérieurs la température sera maintenue a 19 degrés, pas davantage.