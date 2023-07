Sologne : une étude pour équiper la forêt d'un dispositif de détection des feux naissants

C'était dans les tuyaux , c'est désormais officiel : une étude est lancée conjointement par les Départements du Cher, du Loir-et-Cher et du Loiret pour imaginer un dispositif de détection et de localisation des incendies en forêt de Sologne. L'étude (qui coûtera 250 000 euros) a été confiée à la société Azuria, qui remettra ses conclusions dans 5 mois. Le dispositif pourrait consister en la mise en place de caméras thermiques en haut de châteaux d'eau ou de pylônes.

La Sologne, 2ème massif forestier de France

On l'ignore souvent, mais la Sologne, c'est le 2ème massif forestier de France, derrière les Landes : 346 000 hectares, à cheval sur 3 départements. Avec un risque incendie nettement réévalué à la hausse en raison du changement climatique. "On était jusque là un peu préservés, explique Pauline Martin, 1ère vice-présidente du Département du Loiret, mais on a bien vu, notamment avec les canicules, qu'il était indispensable de faire davantage en matière de prévention des feux de forêt. Il est clair que cela nécessitera des investissements importants". C'est ce que va préciser l'étude, mais cela pourrait être de l'ordre de 2 millions d'euros.

Les pompiers du Loiret, lors d'un exercice d'entraînement à Sennely, en Sologne © Radio France - Patricia Pourrez

Mais la détention précoce des incendies est un enjeu crucial, rappelle le colonel Fabrice Chauvin, directeur adjoint du SDIS45 (service départemental d'incendie et de secours du Loiret) : "L'adage le dit, en matière d'intervention, une minute c'est un verre d'eau ; deux minutes c'est un seau d'eau ; trois minutes, c'est une tonne d'eau. Comprenez que plus on arrive rapidement sur le lieu d'incendie, plus on est en mesure de le maîtriser et les dégâts seront moindres. Aujourd'hui, on est en recherche de solutions qui nous permettent de détecter au plus vite et avec une localisation très précise les départs de feu."

Un dispositif opérationnel dès l'été 2024 ?

Quelles que soient les solutions retenues, il faudra au passage convaincre les propriétaires privés, à qui appartiennent plus de 90% du massif forestier de Sologne. "Cela supposera de signer des conventions d'accès pour permettre l'installation puis la maintenance du dispositif, reconnaît Philippe Gouet, le président du Département du Loir-et-Cher. Mais je suis certain qu'on va pouvoir travailler en bonne intelligence avec les propriétaires, on va aussi protéger leur patrimoine avec ce dispositif, donc il n'y a pas de raisons pour que cela se passe mal." L'Etat devrait aussi apporter son concours, via le fonds vert, un fonds national conçu pour aider les collectivités locales à s'adapter au changement climatique.

Les conclusions de l'étude seront rendues en novembre, pour une mise en place du dispositif de détection espérée dès 2024. "Je pense qu'on est plutôt en avance, se réjouit Patrick Barnier, 1er vice-président du Département du Cher. Nous sommes dans l'anticipation pour répondre à une problématique qui va aller en s'accentuant dans les années à venir, et c'est très novateur de le faire de manière coordonnée et mutualisée à 3 départements, alors que les SDIS sont départementaux. C'est aussi pourquoi le Cher porte également un projet de forêt-école en Sologne, comme lieu d'apprentissage des pompiers ouvert notamment aux 3 départements" - une forêt-école qui devrait voir le jour à Neuvy-sur-Barangeon .