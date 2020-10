Une solution durable pour les déchets verts à Bollène

L'histoire prend racine il y a 20 ans quand l'agriculteur Yvon Coque décide d'utiliser du compost à la place des intrants chimiques sur ses parcelles. Il s'organise pour fabriquer lui-même cet engrais vert. En avance sur son époque, il a lancé un mouvement proche du cercle vertueux. Aujourd'hui, sa fille Cindy a pris le relais.

35.000 tonnes de déchets entrent...

L'entreprise Alcyon a élargi ses compétences. Aujourd'hui une déchetterie pour les entreprises complète une offre qui compte aussi la production de bois pour les chaufferies et l'entreprise propose de nouveaux services, comme Terra Max, qui assure l'épandage de compost chez les agriculteurs qui le souhaitent.

... et 22.000 tonnes de compost sortent

Toute cette matière brute provient des déchetteries de Bollène, Bagnols-sur-Cèze, Montélimar ou Orange. Déchets de tonte, de coupe, palettes et troncs d'arbres ressortent sous une forme valorisée après broyage et fermentation pour ce qui est du compost. La première étape, c'est le tri, grand consommateur d'énergie et révélateur de nos pratiques pas encore très durables. Les équipes d'Alcyon découvrent encore trop de métal et de plastique dans ce qu'ils collectent auprès des déchetteries. Il y a bien sûr les plantes en plastique, mais aussi en ce moment un afflux de masques de protection contre la Covid-19.