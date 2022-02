Tempête Eunice : le point sur la situation dans la Somme

Alors que la tempête Eunice s'abat sur le nord de la France, les services de secours sont à pied d'œuvre. A 16h, on dénombre 158 interventions des sapeurs-pompiers dans tout le département.

Plusieurs routes coupées, 15 000 personnes privés d'électricité

Les vents se sont renforcés et ont couché 4 poids lourds sur la chaussée à Feuquières-en-Vimeu et Drucat. Le trafic ferroviaire de son côté est fortement perturbé. Plusieurs axes routiers sont coupés en raison de chute d’arbres ou de poteaux électriques, notamment la nationale 25 à Doullens et la départementale 211 secteur de Molliens-Dreuil.

Dans le même temps 15 000 clients sont privés d'électricité en milieu d'après-midi. Ces épisodes de vent violent sont prévus pour durer jusqu'à 19h environ selon Météo France. La préfecture appelle donc les usagers à la plus grande vigilance sur les routes, et de manière générale à limiter ses déplacements.