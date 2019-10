SONDAGE - Bruit au travail : six Français sur dix en ont ras les oreilles

Ce lundi, c'est le début de la Semaine de la santé auditive au travail. Avec cette année, un sondage Ifop pour savoir comment les salariés vivent le bruit au travail. Et la réponse est mal ! Six Français sur dix se disent gênés par les nuisance sonores à leur travail.

C'est la Semaine de la santé auditive au travail. Avec pour l'occasion un sondage* Ifop commandé par l'Association JNA, Journée Nationale de l'audition chargée de la prévention dans ce domaine. Son but : savoir comment les Français vivent le bruit dans leur milieu professionnel.

Beaucoup de salariés souffrent du bruit

Six Français sur dix se disent gênés par le bruit au travail. Un sentiment de gêne qui a beaucoup augmenté en deux ans : + sept points. D'où des conséquences sur la santé dont se plaignent les 2/3 des salariés. Pour plus de la moitié, le bruit provoque fatigue et énervement. Et pour presque autant, 46%, ça augmente le stress.

Le bruit a aussi des conséquences physique : 1/4 des sondés disent souffrir d'acouphènes et 19% ont même des problèmes de surdité.

Le plus gênant : les machines et les conversations

Ce qui est jugé le plus gênant par les salariés, c'est d'abord les bruits de machines et d'imprimantes. Et juste après, les conversations soit au téléphone, soit entre collègues. Et là, les plus touchés sont bien sûr ceux qui travaillent dans des bureaux et surtout dans des open space. D'après les dernières statistiques du Ministère du travail 1/4 des salariés en open space souffrent du bruit. Un chiffre en augmentation.

D'où l'appel de l'Association JNA à rendre obligatoire la chasse au stress acoustique. L'Association Journée nationale de l'audition qui dénonce dans un manifeste la sous-estimation du bruit au travail et l'insuffisance de détection des problèmes de santé qui y sont liés.

* L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1013 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée de 18 ans et plus les 17 et 18 septembre 2019.