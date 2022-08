SONDAGE - Canicule, sécheresse, incendie : 7 Français sur 10 ont peur d'être touchés par les aléas climatiques

Canicules à répétition, incendies records, sécheresse historique, orages mortels : après cet été "brûlant", sept Français sur dix craignent désormais d'être personnellement touchés par les événements climatiques, selon un sondage* exclusif réalisé par Odoxa pour France Bleu, et dont les résultats sont dévoilés ce lundi.

Et si une majorité pense qu'il est encore temps d'éviter le pire, l'écoanxiété progresse fortement puisque désormais 30% des interrogés estiment qu'il est trop tard. Un pessimisme en hausse de sept points en trois ans.

Une prise de conscience indéniable, surtout chez les plus jeunes

Les trois épisodes de canicules, la sécheresse provoquant parfois des difficultés d'approvisionnement en eau potable, les orages qui ont entraîné la mort de cinq personnes en Corse ou encore les énormes incendies détruisant des centaines de milliers d’hectares dans toute l’Europe, ont fortement marqué les esprits. D'après notre sondage, près de neuf Français sur dix (87%) pensent que le réchauffement climatique produit déjà ses effets et ressentent un sentiment d'inquiétude plus ou moins prononcé. 86% se disent en effet inquiets pour notre pays et 71% pour eux-mêmes, dont 24% se sont "très inquiets".

"Un vrai changement cet été" - Céline Bracq, de l'institut Odoxa

Une inquiétude qui touche toutes les couches de la population même si cette appréhension est inversement proportionnelle à l'âge des répondants. 81% des moins de 25% craignent d'être personnellement touché par un événement climatique contre 62% des retraités.

Selon Céline Bracq, co-fondatrice et directrice générale de l'institut Odoxa, "la prise de conscience écologique des Français remonte à déjà trois ou quatre ans mais on remarque un vrai changement cet été". Et le pessimisme gagne du terrain. 77% craignent désormais que les événements climatiques deviennent réguliers si nous ne changeons pas radicalement notre manière de vivre et de consommer. Pire même, 30% des interrogés pensent qu'il est trop tard pour inverser le déclin. C'est sept points de plus qu'en 2019.

Une toute petite partie de sceptiques persiste, qui ne croit pas à un lien entre les événements de cet été et le réchauffement climatique. Seulement 6%, en recul d'un point par rapport à un précédent sondage de 2019. Parmi ces sceptiques, les sympathisants de Reconquête - le parti d'Eric Zemmour - sont ceux qui se démarquent le plus de la moyenne. 17% jugent qu’on ne peut pas établir de lien de causalité entre activité humaine et climat.

Et 71% ont peur pour eux-mêmes. © Radio France - France Bleu

Des changements encore possibles pour éviter le pire

Face à ce constat, la majorité des interrogés déclare cependant garder espoir. Ils sont 57% à penser que nous pouvons encore éviter le pire mais que c'est à nous de le faire. Seulement 35% estiment que "les Français ont déjà fait énormément d'efforts" et que "c'est désormais aux plus grands pays polluants (la Chine et les Etats-Unis) de changer leurs modes de vie".

Ils sont aussi majoritaires à estimer que les mesures envisagées par le gouvernement pour lutter contre ce changement climatiques seraient ou seront efficaces. Six Français sur dix les accueillent favorablement. Sur les trois projets ou annonces de l'exécutif, c'est l'encadrement de l'usage des jets privés évoqué fin août par le ministre des Transports qui convainc le plus (62%), devant la création annoncée de 3.000 postes de gendarmes "verts" pour lutter contre les atteintes à la nature comme les incendies criminelles. 59% des Français attendent beaucoup aussi du "plan de sobriété" qui sera présenté à la rentrée pour réduire la consommation globale d'énergie du pays.

"Sur le papier, les Français nous disent 'on est prêts'" - Céline Bracq, de l'institut Odoxa

En déclarant "la fin de l’abondance", le chef de l’Etat a dit vouloir préparer le pays à des sacrifices face aux changements climatiques. Mais nous voyons à travers ce sondage que "les Français sont bien conscients des efforts à venir", analyse Céline Bracq. Mais la question de la répartition de ces efforts, notamment en fonction des richesses de chacun, créera inévitablement des tensions. "Plus les revenus sont modestes, plus les Français se demandent ce qu'on va leur demander", prévient Céline Bracq. "C'est quand on va vraiment rentrer dans le dur qu'on verra si les Français sont si prêts que ça à changer de vie".

L'intégralité du sondage

* Enquête flash réalisée par internet les 24 et 25 août 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.