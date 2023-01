SONDAGE - Énergie : 75% des Français favorables à une électricité plus chère pour les gros consommateurs

En septembre dernier, France Bleu, en partenariat avec Make.org , a lancé une grande consultation citoyenne pour recueillir vos solutions pour faire des économies d'énergie. Cette consultation a mobilisé plus de 81.760 participants, qui ont déposé 1.491 propositions et 418.599 votes. 22 grandes idées, jugées réalistes et efficaces par les experts de "The Shifters", ont été soumises aux Français par l'institut de sondage Odoxa. Selon ce sondage*, les Français soutiennent très largement les mesures issues de la consultation de France Bleu. Réduction des emballages, des éclairages, de l'avion, fiscalité verte, labels de sobriété énergétique : la majorité des personnes interrogées sont prêtes à faire des efforts, mais réclament aussi une exemplarité de l'État.

Les Français sont majoritairement prêts à limiter de nombreux usages… mais pas internet

Selon le sondage Odoxa, les Français sont décidés à agir en pleine crise énergétique. L'institut a testé auprès d'eux sept mesures issues de la consultation et notamment leur motivation à limiter certains de leurs usages. Au moins trois quarts des Français se disent prêts à limiter les emballages (87%), l'éclairage (84%), l'eau (78%), l'avion (77%), le chauffage (76%). Près de sept Français sur dix (68%) se disent aussi prêts à limiter plus qu’aujourd’hui l’usage de la voiture.

Cependant, les personnes interrogées sont réticentes à limiter leur usage d'internet. Une majorité symbolique de 51% s’y refuse quand 49% acceptent des efforts supplémentaires. Car oui, internet et tous les outils numériques sont de gros consommateurs. Selon des chiffres avancés par le gouvernement , le numérique représente 12% de la consommation électrique de la France et les équipements des utilisateurs (ordinateurs, tablettes, smartphones, box internet) représentent les trois-quarts de la consommation d’énergie du numérique.

Les plus jeunes sont ceux qui ont le moins envie de se déconnecter d'internet : 68% des moins de 25 ans s’y refusent et la réserve baisse avec l’âge : 55% des 25-34 ans, 50% des 35-49 ans et des 50-64 ans et 41% des 65 ans et plus. Ce phénomène se retrouve également pour l'avion : plus les sondés l’utilisent, moins ils imaginent pouvoir s’en passer. Ainsi, ce sont les petits usagers de l'avion qui sont les plus prompts à se passer d’un mode de transport qu’ils n’utilisent quasiment jamais.

75% des Français approuvent l’instauration d’une fiscalité verte

C'est l'un des enseignements de ce sondage Odoxa pour France Bleu. Une large majorité de Français (75%) se dit prête à approuver l'instauration d'une fiscalité verte, qui rendrait l'électricité plus chère pour les gros consommateurs, c'est-à-dire les plus aisés, et moins chère pour les petits consommateurs.

Cette proposition plait surtout aux foyers les plus modestes : 84% de ceux qui gagnent moins de 1.500 euros par mois approuvent la mesure. Cependant, elle est aussi largement validée par les plus gros revenus (66% d’approbation chez ceux qui gagnent 3.500 euros et plus). Les jeunes, souvent moins fortunés, souscrivent sans conteste à la mesure : 82% des moins de 25 ans la voient d’un bon œil.

Les labels pour prouver l'exemplarité des commerces validés par les sondés

L'institut Odoxa a aussi interrogé les sondés sur une mesure jugée efficace et applicable par les experts de "The Shifters" : des labels qui permettraient aux consommateurs de savoir si leurs commerces sont exemplaires en matière de sobriété énergétique.

Les quatre labels testés recueillent un très haut niveau d’adhésion : 86% pour le label "sobriété énergétique",

85% pour les labels "limitation de la climatisation" et "limitation de l’éclairage" (plusieurs enquêtes montrent d’ailleurs que l’éclairage des vitrines la nuit agace beaucoup les Français). Enfin, 79% d’entre eux se montrent favorables à un label "limitation du chauffage". Si ces labels, bien accueillis, étaient créés, il faudrait toutefois les accompagner d’une campagne de communication pour expliquer exactement sur quoi ils se baseraient. En effet, si le "plutôt favorable" l’emporte sur le "très favorable", c’est que ces propositions demeurent encore un peu abstraites pour les Français.

Les Français réclament l'exemplarité de l'État et des communes

Enfin, les derniers résultats du sondage montrent combien l’État et les collectivités locales sont également attendues en matière de sobriété énergétique.

Réduire l’éclairage des bâtiments publics est la plus populaire des trois mesures testées, elle fait presque consensus. Elle est ainsi approuvée par 91% des Français (dont 57% qui se disent tout à fait favorables). La réduction de l’éclairage public qui concernera tout le monde est soutenue par 82% des Français. Enfin, réduire l’eau chaude dans les administrations est une idée qui plaît à 75% des Français.

Il faut tout de même apporter de la nuance à ces résultats. Les habitants de l’agglomération parisienne, plus touchés par des problèmes de sécurité, sont moins favorables que les habitants des zones rurales à la réduction de l’éclairage public (78% contre 87%). Les salariés du public sont (logiquement) moins favorables que les salariés du privés au fait que les administrations fassent des économies d’eau chaude (63% contre 76%).

L'intégralité des résultats du sondage

*Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1.005 Français, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et interrogé par Internet les 18 et 19 janvier 2023.